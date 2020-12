Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Un piatto che bisogna mangiare almeno una volta a settimana, perché fa davvero bene al cuore. E poi è delicato, delizioso e al tempo stesso gustoso. Tutto quello che si desidera in questo preciso momento. La ricetta di oggi, però, ha una leggera modifica rispetto a quella che tutti conoscono, ma rimane comunque squisita.

Fa bene al cuore perché a base di pesce, e come si sa il pesce – salmone, alici, sgombro, sarde – è ricco di acidi grassi polinsaturi Omega-3 protettivi per il cuore. Be’ non ci resta che approfondire la ricetta di un delicato primo piatto che fa bene al cuore.

Gli spaghetti all’arancia con le acciughe

Preparare questo primo piatto è veramente facile e richiede poco tempo. Prima cosa mettere l’acqua per la pasta sul fornello, poi tagliare un’arancia in due metà e poi sbucciarla. Una volta sbucciata completamente sarà allora necessario dividere ogni spicchio.

Ora tagliare a mini cubetti l’arancia e poi sminuzzare le acciughe. Poi su una padella mettere dello scalogno con un pochino d’olio. Quando pensate che l’olio si sia insaporito per bene, togliere lo scalogno e aggiungere le nostre acciughe. Se avete tempo vanno benissimo quelle fresche che devono cuocere un po’ di più. Sennò quelle sottolio che invece devono cuocere meno, e quindi la ricetta è più veloce.

Comunque dopo aver aggiunto le alici, aggiungere l’arancia tagliata e poi sfumare con del vino o con del liquore. Ora in una padella versare del pangrattato che sarà da lasciare qualche minuto lì per farlo dorare.

Ovviamente non bisogna dimenticarsi dell’acqua sul fuoco. Se bolle, aggiungere la pasta. Una volta cotti gli spaghetti versarli nella padella con le arance e le alici, e infine aggiungere un po’ di pangrattato dorato. Et voilà un delicato primo piatto che fa bene al cuore è pronto per essere servito a tavola.

Un primo piatto delizioso che aiuta ossa e fegato.