La pandemia sta mettendo alla prova tutto il settore dello spettacolo e della performance dal vivo. Per fortuna, però, la digitalizzazione coniugata all’inventiva degli esperti del settore e dei lavoratori dello spettacolo stanno aprendo la via a un nuovo modo di fare arte.

Ecco, allora, un’occasione da non perdersi, un evento online per riscoprire la bellezza della danza, il NAO Performing Festival. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Performance dal vivo, ma online

Per rispondere a questo momento di crisi il settore artistico si sta evolvendo, mettendosi alla prova con il digitale. Questo è il caso del NAO Performing Festival, un evento consolidato negli anni e ormai giunto alla sua undicesima edizione.

Dal 19 al 28 dicembre 2020 sono disponibili diversi appuntamenti con gruppi provenienti da tutto il mondo e da diverse parti della nostra Penisola. Quest’anno però la sfida è ancora più ardua del solito. E si incentra sul trasferire sullo schermo il movimento e comunicare il corpo tramite l’uso di piattaforme online.

I nomi presenti in cartellone dimostrano come sia presente sia una varietà culturale che generazionale. Sono presenti solisti provenienti da lontano, come nel caso della performer cinese Bingxuan Li, e gruppi di giovanissimi come i neodiplomati del Collettivo Tyche.

Per accedere alla visione gratuita basta registrarsi sulla piattaforma Zoom nell’ora in cui si desidera vedere un determinato spettacolo. Il calendario con gli incontri e le modalità per accedere alla conference su Zoom sono presenti sull’evento Facebook. Basterà, infatti, mandare una mail all’indirizzo presente sul social per ricevere un link con cui registrarsi all’evento all’ora designata.

