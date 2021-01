Un dolce unico, leggero e specialmente insolito se si pensa che l’ingrediente principale sono le tagliatelle all’uovo che apriranno le danze al carnevale. La preparazione è molto facile e veloce, basterà preparare l’impasto delle tagliatelle con un piccola aggiunta di zucchero, rum e buccia di arancia.

La forma famosa di questo dolce è una girella, ma si possono creare varie forme, come ad esempio dei nidi di pasta che si possono decorare con qualche filo di cioccolata sciolta oppure rosolati in padella con del miele caldo e “impanati” di granella di pistacchi o nocciole.

Inoltre si possono creare le tagliatelle al cioccolato bilanciando la farina con il cacao oppure utilizzare la buccia di un limone o altro ancora… E per gli amanti delle tagliatelle, non potranno mancare la versione al cioccolato in salsa di noci e gorgonzola.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ingredienti

300 g di farina

2 uova

1 cucchiaino di zucchero

una spuzzata di rum

zucchero a velo

la buccia di 1 arancia grattugiata

di olio di semi

Un insolito dolce di carnevale leggero e fatto principalmente con le tagliatelle all’uovo

Preparazione

Iniziare a preparare le tagliatelle versando in una ciotola la farina con le uova e con l’aiuto di una forchetta montarle al centro del mucchietto di farina.

Successivamente aggiungere la buccia grattugiata finemente di un’arancia, una spruzzata di rum e un cucchiaino di zucchero. Amalgamare l’impasto per qualche minuto e aggiungere un guscio d’uovo di acqua se dovesse occorrere per unire tutti gli ingredienti.

Ottenuto un panetto omogeneo, far riposare per circa 20 minuti coperto da un canovaccio. Successivamente stendere la pasta per la preparazione delle tagliatelle con l’aiuto della macchina per la pasta o il mattarello infarinando abbondantemente la sfoglia.

Creare dei nidi di pasta spolverizzandoli con molta farina e lasciarli riposare per circa 20 minuti. Nel frattempo riscaldare l’olio in un pentolino e iniziare a friggere i nidi di tagliatelle dolci. Dopo aver fritto e lasciato scolare dall’olio in eccesso, spolverizzare di zucchero a velo e il dolce è finalmente pronto per essere gustato.