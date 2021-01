Tra le tante diete possibili c’è pure quella cosiddetta alcalina. Noto anche come dieta acido-base, quello alcalino è un regime alimentare tale da fare bene alla salute e fino ad arrivare addirittura a curare varie malattie.

Al riguardo, pur tuttavia, non c’è alcuna conferma ed evidenza scientifica, ma in ogni caso è bene sapere quali sono i migliori cibi alcalini da inserire nella dieta di tutti i giorni. E questo anche perché si tratta di alimenti che hanno spiccate proprietà naturali e spesso pure poche calorie.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ecco quali sono i migliori cibi alcalini da inserire nella dieta di tutti i giorni

Nel dettaglio, tra i cibi alcalini spicca il limone che, pur essendo acido, in realtà sul corpo umano genera un effetto alcalinizzante. Alcalino è pure l’aglio che è noto pure per le sue spiccate proprietà naturale antibatteriche, antisettiche e disinfettanti.

Così come rientrano nella categoria dei cibi alcalini le radici, i tuberi ed i vegetali a foglia verde. E quindi, tra gli altri, le carote, le rape, le barbabietole ed i ravanelli, ma anche gli spinaci e le verdure crucifere. Dai cavoli al cavolfiore, e passando per i broccoli e per i cavoletti di Bruxelles. Tra le verdure e gli ortaggi alcalini rientrano pure il sedano ed i cetrioli, mentre tra la frutta spiccano l’avocado, l’uva e le mele.

Cibi alcalini e acidificanti per un regime alimentare vario ed equilibrato

Tutti quelli indicati sono dei cibi indubbiamente salutari da variare e da inserire nella dieta di tutti i giorni. Ma, contrariamente a quanto prevede la cosiddetta dieta alcalina, questi alimenti devono essere aggiunti in un regime alimentare che preveda, tra l’altro, pure il pane, la carne, le uova, il pesce, i legumi ed i formaggi nelle giuste quantità. All’opposto, infatti, i cibi non alcalini vengono detti acidificanti. E per un regime alimentare equilibrato servono in realtà gli uni e gli altri.