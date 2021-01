Nonostante tutti i buoni propositi, le temperature rigide di questi primi giorni del 2021 non ispirano diete ed allenamenti. Considerando, poi, anche le limitazioni causate dal coronavirus, la costrizione di centellinare le uscite rende ancora più complicata la convivenza a casa. La verità è che cresce il desiderio di normalità e di tornare alla routine che ci manca tanto. E quindi, perché non consolarsi con una bella e golosissima crostata fatta in casa con una frolla speciale? In poco tempo, si riesce a portare in tavola un dolce gustoso e veloce. Di seguito, tutto l’occorrente per realizzare una frolla alla Nutella buona come non mai.

Ingredienti

a) 200 g di farina tipo 00;

b) 100 g si zucchero semolato;

c) 50 g di fecola di patate;

d) 1 uovo;

e) 1 cucchiaino di lievito in polvere per dolci;

f) 80 g Nutella;

g) 50 g di burro;

h) 1 pizzico di sale;

i) 1 bustina di vanillina.

Una pasta frolla che non ci si aspetta ma veloce e golosa come non mai, da provare assolutamente! Procedimento

Per realizzare una squisita frolla alla Nutella, bisognerà, innanzitutto, setacciare la farina e inserirla in una ciotola. Aggiungere anche il lievito, poi la fecola e la bustina di vanillina. Mescolare con cura per qualche minuto e poi unire anche un pizzico di sale. A questo punto, prendere lo zucchero e inserirlo in un mixer per renderlo a velo.

Successivamente, unire lo zucchero con gli altri ingredienti. Aggiungere l’uovo, poi il burro ed infine la Nutella. Pian piano, con un cucchiaio di legno mescolare ed amalgamare tutti gli ingredienti. Quando il composto si presenta liscio ed omogeneo, modellare l’impasto in una forma sferica e avvolgerlo nella pellicola trasparente e lasciarlo riposare in frigorifero per mezz’ora.

Trascorso il tempo d’attesa, la pasta frolla alla Nutella sarà pronta per creare la base della vostra crostata, magari farcita proprio dalla crema di nocciole. Ideale anche per preparare dei biscotti golosi.

