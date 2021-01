Le tagliatelle al cacao in salsa di noci e gorgonzola sono una pietanza alternativa, ideale per stupire tutti i propri ospiti a tavola. La pasta è un alimento molto amato e insieme al cioccolato e alla cremosità della salsa, conferiscono uno straordinario trionfo di gusto.

Per chi ha voglia di un dolce sfizioso e originale preparato sempre con la pasta, potrà provare la ricetta dei dolci quadratini alle noci e cioccolato.

Per la pasta

340 g di farina

60 g di cacao amaro in polvere

3 uova

un po’ di sale

acqua

Per il condimento

150 g di gorgonzola

80 ml di latte

pepe nero

un pizzico di sale

100 g di salsa alle noci

Come stupire tutti con le tagliatelle al cacao in salsa di noci e gorgonzola

Preparazione

Iniziare impastando in una ciotola la farina, il cacao amaro, il sale e le uova aggiungendo man mano un po’ di acqua a filo fino a quando non si otterrà un impasto omogeneo. Far riposare l’impasto in frigorifero per circa 30 minuti coperto dalla pellicola trasparente per alimenti.

Trascorso il tempo indicato, stendere la pasta prima con l’aiuto del mattarello e successivamente con una macchina per la pasta per far venire la sfoglia dello stesso spessore. La sfoglia dovrà avere lo spessore ci circa 1 mm. Continuare a stendere le sfoglie fino a quando il panetto non sarà terminato e infarinarle per evitare che nel frattempo si attacchino sul piano da lavoro.

Ogni sfoglia dovrà essere tagliata nella forma delle tagliatelle, arrotolando le sfoglie infarinate di mattarello e facendolo sfilare, si otterrà un cilindro di pasta da tagliare. Le tagliatelle dovranno essere tagliate nella larghezza di poco più di un centimetro.

Dopo aver affettato il cilindro di pasta e ottenuto così le tagliatelle, attorcigliare il nido cospargendo sempre la farina per evitare che si attacchino.

Dopo la preparazione della pasta, si ha tutto il tempo per dedicarsi al condimento che dovrà essere preparato con il latte e il gorgonzola in un tegame a fuoco moderato. Sciolto il condimento aggiungere la salsa alle noci e il risultato sarà una cremina perfetta dove si potrà aggiungere il sale quanto basta.

Cuocere le tagliatelle facendo attenzione alla cottura che sarà molto veloce rispetto alla pasta secca acquistata al supermercato. A cottura al dente saltare la pasta con il condimento e aggiungere un pizzico di pepe macinato durante l’impiattamento.