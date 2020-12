Le patate sono sicuramente tra gli alimenti più consumati nelle cucine italiane. Il loro gusto inconfondibile e la loro capacità di adattarsi a un’infinità di ricette diverse, infatti, le rendono davvero uniche. Ma hanno anche degli aspetti negativi. Uno di questi è sicuramente il fatto che si anneriscano molto velocemente dopo essere state sbucciate. E qui entra in gioco un segreto che noi del team di ProiezionidiBorsa vogliamo svelare. Infatti, ecco un incredibile trucco che in pochissimi conoscevano per non fare annerire mai più le patate già sbucciate!

La reazione chimica

Dopo essere state sbucciate, le patate si anneriscono in men che non si dica se non le si cuoce subito. Questo accade per una reazione chimica che si innesca tra l’aria e un particolare enzima presente nelle patate. Tolta la protezione della buccia, infatti, che in modo naturale crea uno scudo contro l’aria, l’ossigeno avvia quel processo di ossidazione che fa diventare nere le patate. Un problema anche estetico dal momento che, come tutti sappiamo, si mangia anche con gli occhi. Ma ecco come si può risolvere il problema. Dunque, ecco un incredibile trucco che in pochissimi conoscevano per non fare annerire mai più le patate già sbucciate!

Il segreto per far sì che le patate sbucciate non si anneriscano mai più

Il segreto per non fare annerire le patate sbucciate, in realtà, non è solo uno! Ci sono, infatti, più trucchi che si possono utilizzare. Il primo è quello di immergere le patate, un secondo dopo averle tagliate, in acqua fredda con dell’aceto. Al posto di quest’ultimo, andrà benissimo anche del succo di limone. In alternativa, si potrà utilizzare anche una pastiglia di vitamina C tritata diluita nell’acqua. In questo modo le patate rimarranno perfette anche dopo essere state tagliate!

