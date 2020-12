Delle patate come nessuno le ha mai mangiate che lasceranno tutti di stucco 

Ormai le feste natalizie sono arrivate e i menù per il cenone sono sicuramente già pronti. Ma si possono sempre fare delle variazioni. Infatti, se si scoprono delle ricette originali, divertenti e facili da preparare, sarà difficile non cambiare almeno di poco il programma che si era stilato per la cena di Natale. E questo potrebbe essere proprio il caso. Infatti, questa ricetta non potrà che conquistare tutti. Ecco allora come cucinare delle patate come nessuno le ha mangiate che lasceranno tutti di stucco.

Roselline di patate un piatto unico e inimitabile

Il piatto che noi del team di ProiezionidiBorsa vogliamo presentare oggi è davvero incredibile. Si tratta delle roselline di patate. Ecco tutti gli ingredienti necessari per realizzarle:

a) 6 patate

b) 250 g di pancetta tesa

c) parmigiano grattugiato

d) olio extravergine di oliva

e) aglio in polvere

f) erbe aromatiche miste

g) sale e pepe

e) pangrattato

E ora, basterà seguire questi semplici consigli per realizzare delle patate come nessuno le ha mangiate che lasceranno tutti di stucco.

Ecco come preparare questa golosa ricetta

Per prima cosa, le patate andranno tagliate a fettine sottili per poi essere sistemate su un piano, leggermente sovrapposte le une alle altre. Dopo aver preparato un pinzimonio con olio extravergine, aglio in polvere, sale, pepe ed erbe aromatiche, sarà il momento di spennellare le patate con questi ingredienti mescolati. Adesso, con delicatezza, bisognerà arrotolare ogni fettina, cercando di ottenere la forma di una rosa. Ogni rosa poi andrà avvolta con una striscia di pancetta. Poi basterà semplicemente cuocere ogni rosa in forno a 200° per circa mezz’ora. Et voilà! Il piatto, perfetto sia come antipasto che come contorno, è pronto! Infatti, le roselline di patate potranno essere servite al momento della cena che si preferisce. Una cosa però è certa: lasceranno davvero tutti senza parole!

Approfondimento

