Tutti sanno quanto le lenticchie siano importanti nella notte di Capodanno. Infatti, secondo la tradizione, questo piatto porterà gioia e ricchezza durante il nuovo anno. E, data la situazione di emergenza che tutti stanno affrontando, un po’ di fortuna farebbe bene a chiunque. Ma molti non vogliono preparare le lenticchie perché portano via troppo tempo durante la cottura. A questo, però, c’è una soluzione davvero efficace.

Infatti, sono rimasti tutti a bocca aperta scoprendo il metodo per far cuocere più velocemente le lenticchie e risparmiare tempo a San Silvestro.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Una tradizione da non abbandonare

La tradizione delle lenticchie a Capodanno ha origini antichissime. Infatti, già nell’antica Roma, questa usanza era più che diffusa. La storia vuole che i romani, l’ultimo giorno dell’anno, regalassero un borsello di cuoio con dentro una manciata di lenticchie. E l’augurio che facevano ai propri cari era quello che questo cibo si trasformasse in monete d’oro, data anche la forma molto simile. In più, quando le lenticchie vengono cotte, aumentano di dimensioni, sottolineando l’idea di prosperità. Essendo una tradizione così radicata e antica, sarebbe un peccato non seguirla!

Ecco il segreto incredibile per cuocere più velocemente le lenticchie

Dunque, per cucinare più velocemente le lenticchie c’è un semplice passaggio da eseguire, che renderà brevissimi i tempi di cottura. Per prima cosa, bisogna mettere le lenticchie in una pentola con dell’acqua fredda, e portarla ad ebollizione a fuoco basso. Poi, si dovrà prendere un’altra pentola, dove andrà fatta bollire dell’acqua. Quando l’acqua nella prima pentola sarà arrivata al punto massimo di ebollizione, bisognerà scolare le lenticchie e versarle nella seconda pentola. In questo modo, si dovrebbe terminare il tutto in una ventina di minuti! Ora è chiaro perché sono rimasti tutti a bocca aperta scoprendo il metodo per far cuocere più velocemente le lenticchie e risparmiare tempo a San Silvestro. Non solo si guadagnerà tempo da passare con la propria famiglia durante le festività, ma si avrà sulla tavola un piatto veloce da preparare e davvero gustoso! Provare per credere!

Approfondimento

Piatto portafortuna con la ricetta del cotechino con le lenticchie al sugo