I datteri sono un frutto che arriva sulle tavole italiane nel periodo natalizio. La loro estrema dolcezza e la loro composizione li rendono ingrediente ideale per molte ricette vegane e non.

Questa torta di datteri per un gusto deciso è quello che ci vuole per concludere bene un pasto molto importante.

La composizione della torta di datteri è facilissima e si prepara davvero in un attimo, l’ideale per non stare troppo ai fornelli durante queste feste.

Vediamo insieme come realizzare al meglio una torta di datteri per un gusto deciso.

Ingredienti

250 gr di datteri grossi e secchi;

100 gr di noci sgusciate;

100 gr di mandorle sgusciate;

70 gr di zucchero;

70 gr di burro;

30 gr di fecola;

4 uova;

1 cucchiaio di miele;

vaniglia in polvere;

1 cucchiaio di succo d’arancia;

200 gr di zucchero a velo;

succo di limone;

1 albume.

Torta di datteri per un gusto deciso

Tritare i datteri e sminuzzare bene le mandorle e le noci. Amalgamare insieme i datteri, le noci, le mandorle, lo zucchero, il miele e il burro sciolto in un pentolino.

Lavorare i tuorli a parte finché non diventano belli spumosi. Aggiungervi la vaniglia in polvere e il succo d’arancia. Quando si avrà un composto bello fluido e spumoso aggiungere la fecola e il composto di frutta secca preparato poco prima.

Imburrare e infarinare uno stampo da torta a cerniera del diametro di 23 cm e versarvi dentro l’impasto.

Accendere il forno a 220° in modalità statica e infornarvi la torta. Far cuocere per 20 minuti circa e poi abbassare la temperatura a 200° e continuare la cottura per altri 15 minuti.

Quando sarà pronta la torta, lasciarla raffreddare nel suo stampo per circa un’ora.

Fare la glassa con lo zucchero a velo, il succo del limone e l’albume.

Versare la glassa sulla torta e decorare con qualche dattero.