Un gustoso menu da spiaggia, piatto unico e leggero per non ingrassare

Insalata fa rima con estate, non secondo le regole della metrica ma perché rappresentano un connubio perfetto. Le insalate intese come piatti unici, leggeri e rinfrescanti, che si possono consumare anche fredde e preparare in anticipo. In estate sono sicuramente una grande risorsa che possiamo portare anche al mare e consumare in spiaggia. Gradevoli al palato sono piatti completi, raccomandati anche dai nutrizionisti.

La fregola sarda

Le variazioni sono infinite, e le combinazioni affidate unicamente alla nostra fantasia. Se desideriamo limitare le calorie ricordiamo di moderare i grassi e i carboidrati. Infatti è sufficiente condire con un filo di olio extravergine di oliva e si possono modificare le proporzioni a vantaggio delle verdure. Ecco un gustoso menu da spiaggia, un piatto unico leggero e tipicamente estivo.

Per la nostra insalata abbiamo scelto un particolare tipo di pasta, la fregola sarda, un formato simile al cous cous arabo. Si presenta infatti nella forma di grosse briciole irregolari che assorbono molto bene il condimento e si abbinano divinamente a tanti ingredienti diversi. La ricetta classica è con le arselle, le vongole, ma le varianti con il pesce presentano tutte una perfetta armonia di sapori.

Ingredienti per 4 persone

300 g di fregola;

300 g di zucchine;

1 spicchio di aglio;

250 g di gamberi;

200 g di pesce spada;

scorza di limone q.b.;

peperoncino tritato q.b.;

menta e timo q.b.;

olio extravergine di oliva q.b.;

sale e pepe q.b.

Per fare la nostra insalata, cominciamo con il preparare una marinatura per i gamberi. Irroriamoli con un filo di olio e cospargiamoli con foglie di timo, peperoncino tritato senza esagerare, e pezzi di scorza di limone. Lasciamo riposare per circa 30 minuti. Nel frattempo puliamo e laviamo le zucchine, e le tagliamo a cubetti. Le facciamo saltare velocemente in padella con poco olio e uno spicchio d’aglio in modo che rimangano croccanti. A fine cottura aggiustiamo di sale e di pepe e mettiamo da parte.

Tagliamo a piccoli pezzi anche il pesce spada privandolo della pelle e lo facciamo saltare in padella con un filo d’olio e delle foglioline di menta. A fine cottura aggiungiamo il sale e mettiamo da parte. Ora procediamo nello stesso modo con i gamberi passandoli in padella per 5 minuti. Nel frattempo lessiamo la fregola in abbondante acqua salata, seguendo le istruzioni di cottura indicate sulla confezione. Poi sgoccioliamo e trasferiamo in una ciotola capiente insieme a tutti gli altri ingredienti. Aggiungiamo un filo d’olio, se necessario, e decoriamo con foglioline profumatissime di menta. Mescoliamo molto bene prima di gustare.

