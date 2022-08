Per un futuro lavorativo in IKEA ecco 3 posizioni aperte accessibili in Italia

Se siamo alla ricerca di offerte di lavoro accessibili anche con diploma e senza esperienza, le posizioni aperte in IKEA potrebbero essere la soluzione. Sono tantissimi i profili ricercati dai requisiti minimi richiesti davvero accessibili. Per molti di questi non è addirittura necessario un preciso titolo di studio. Le condizioni contrattuali variano di annuncio in annuncio, ma non mancano opportunità a tempo indeterminato e pieno.

Per un futuro lavorativo in IKEA, la nota multinazionale svedese, potremmo prendere in considerazione i profili seguenti. La loro disponibilità varia a seconda della richiesta nelle singole sedi. Allo stesso tempo, anche i dettagli dipendono dal singolo annuncio, anche se per un identico profilo.

Le posizioni aperte

IKEA cerca con regolarità candidati nel ruolo di Addetti/e Ricevimento Merci. Le risorse selezionate avranno il compito di assicurare la disponibilità delle merci, contribuire al raggiungimento degli obiettivi. Inoltre, dovranno occuparsi delle mansioni riguardanti la gestione del flusso delle merci, eventualmente ottimizzandole, e fornire supporto ai colleghi del reparto e di altre aree. Requisiti indispensabili per questo ruolo sono la conoscenza dei processi dei settori retail e logistica, tanta iniziativa, entusiasmo e attitudine a lavorare in team. Chiudono esperienza pregressa nell’ambito dell’applicazione dei piani d’azione e buone capacità organizzative.

Altro profilo ricercato è come Addetto/a aree commerciali. È rivolto ai candidati nelle liste di collocamento mirato. Sono indispensabili interesse e passione per il campo dell’arredamento, orientamento al risultato, precisione, flessibilità, intraprendenza e attenzione al dettaglio. Seguono un buon spirito di squadra, l’abilità di organizzare il lavoro e il proprio tempo e dimestichezza nell’utilizzo di strumenti digitali. Coloro che verranno selezionati e assunti si occuperanno di massimizzare le vendite curando la propria area e analizzare le capacità dei posti vendita. Infine, dovranno interagire attivamente con la clientela, offrendo loro le migliori soluzioni.

C’è, poi, il profilo di Addetto Logistica, anch’esso nella lista delle offerte di lavoro accessibili. Non è richiesto il possesso di uno specifico titolo di studio. Tuttavia sono presenti diversi requisiti indispensabili, come la conoscenza dei processi del settore, iniziativa, entusiasmo e buone capacità organizzative. Per quanto riguarda gli incarichi previsti, molti di quelli presenti nell’annuncio sono in comune con quelli per Addetti/e Ricevimento Merci.

Per un futuro lavorativo in IKEA ecco 3 posizioni aperte accessibili in Italia

La lista delle posizioni aperte ora disponibili in Italia è consultabile sulla pagina ufficiale di IKEA dedicata alle carriere. Dalla stessa potremo filtrare i risultati per area di lavoro, tipo di impiego, regione, provincia e città. Altre opportunità di lavoro accessibili, non in IKEA, sono disponibili su Roma e solo fino a settembre.

