Anche in questo anno 2022 torna il Bonus Cicogna, lo comunica l’INPS. Le famiglie che hanno figli e bambini anche adottati saranno premiate con un contributo economico. La somma però non spetta proprio a tutti. Il risparmio è importante di questi tempi, per questo è necessario richiedere subito la domanda per non essere scartati.

Proprio così, perché anche questo aiuto ha una scadenza. Il bando di concorso viene pubblicato annualmente e prevede un incentivo economico destinato alle famiglie. Nello specifico, è un aiuto per la nascita oppure per l’adozione di figli. Non si tratta del Bonus per famiglie con figli fino a 21 anni dal valore di 2.000 euro ma è riferito alle nascite.

Questa volta, solo una categoria di pensionati e di lavoratori può richiedere il Bonus Cicogna 2022. Per figli e bambini dal 1° Agosto si può richiedere l’aiuto economico. Vediamo la scadenza, i requisiti, gli importi e i dettagli su come richiederlo e fare la domanda.

Per figli e bambini dal 1° agosto si può richiedere il Bonus Cicogna 2022

Il bando di concorso da poco pubblicato dall’INPS riporta la scadenza del Bonus Cicogna 2022. Si nota che c’è poco tempo a disposizione per fare la domanda e richiedere l’aiuto. Innanzitutto, come anticipato, si può richiedere dal 1° agosto a mezzogiorno. Fino a quando? Precisamente, il termine di invio della domanda è il giorno 31 ottobre 2022 alle ore 12:00.

La domanda come sempre deve essere inoltrata in modalità telematica sul portale dell’INPS. In quest’ultimo sito ufficiale, nella sezione dedicata ai “Servizi fondi gruppo Poste Italiane” si dovrà digitare sulla voce “inserisci una nuova domanda”. Nel documento occorrerà inserire i dati anagrafici e i contatti di chi richiede il beneficio. Inoltre, si dovrà anche mettere il proprio IBAN.

Il caso dei figli adottati è diverso. In questa circostanza la domanda dovrà contenere anche la copia della dichiarazione di conformità mediante il modello AP17. Tale duplicazione dell’originale è riferita al documento del provvedimento dell’Autorità che riporta la data dell’adozione. Dopo aver fatto la domanda occorrerà aspettare l’esito della graduatoria.

A chi spetta, requisiti e importi

Il Bonus Cicogna 2022 spetta esclusivamente a due tipologie di lavoratori. Tra questi, ci sono le famiglie con un dipendente iscritto alla gestione Postelegrafonici (con trattenuta mensile dello 0,40%). L’altra categoria sono i pensionati e già dipendenti IPOST. Quindi, precisamente anche ai figli dei dipendenti del Gruppo di Poste Italiane. I beneficiari sono le famiglie con un figlio nato o adottato nel corso dell’anno 2021. L’importo del Bonus Cicogna è pari a 500 euro.

