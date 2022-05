Nelle borse e nelle scatole di scarpe nuove, quasi sempre troviamo delle piccole bustine quadrate. Somigliano alle bustine di zucchero da bar ma, all’interno, ci sono dei granellini un po’ più grossi della sabbia. Li riconosciamo al tatto, si tratta del gel di silice, un prodotto che si ricava dal biossido di zinco.

Viene inserito negli imballaggi per eliminare l’umidità dal prodotto se questo resta per molto tempo inutilizzato. Assorbendo l’umidità, questo materiale previene anche la formazione della muffa. Di solito, quando apriamo le confezioni dei nostri nuovi acquisti, istintivamente gettiamo subito nella spazzatura questi sacchettini. Magari senza neppure porci la domanda di quale fosse la loro funzione. Come spiegato, il gel di silice è molto utile e possiamo sfruttare le sue proprietà in tantissimi altri contesti.

Un gravissimo errore buttare queste piccole bustine perché valgono oro in casa, auto e giardino per prevenire muffa e umidità

Dal momento che le bustine di silice assorbono l’umidità, le possiamo collocare in tutti quei punti della casa dove c’è il rischio che si formi condensa. Una collocazione ideale è sugli scaffali della libreria, vicino ai libri, soprattutto se antichi. La carta, infatti, è un materiale che risente moltissimo delle variazioni climatiche, livello di umidità in primis. Per la stessa ragione, le bustine di silice salveranno e manterranno integri documenti conservati in cartelle, riviste e giornali.

Assorbendo l’umidità, i piccoli granuli di silice riescono anche ad assorbire i cattivi odori da essa generati. Proprio per questo, li possiamo inserire in un angolo di armadi e cassetti, soprattutto dove conserviamo asciugamani e biancheria di spugna. Se desideriamo che questi ultimi si mantengano belli profumati, le nonne ci hanno tramandato un utile rimedio naturale basato sulle essenze. Una buona idea è anche quella di mettere una bustina nel borsone della palestra e/o della piscina. Qui, infatti, inevitabilmente mettiamo indumenti umidi e che puzzano di sudore.

Il gel di silice è utile per prevenire l’ossidazione

Ecco un’altra proprietà di questo materiale. Per sfruttare tale peculiarità, è consigliato mettere una bustina di questi granellini nei seguenti luoghi di casa:

nel portagioie per prevenire l’ossidazione dei gioielli;

nei cassetti della cucina dove conserviamo i coltelli;

nel luogo dove abbiamo riposto il servizio d’argento che usiamo solo saltuariamente;

nel mobiletto del bagno dove teniamo lamette e rasoi;

nella cassetta degli attrezzi per evitare l’ossidazione di viti e altri utensili.

Altri utili impieghi in auto e giardino

Quando piove, i vetri della macchina si appannano e rendono difficile circolare. Prima di mettere in moto, bisogna quindi aspettare parecchio tempo prima che i vetri si spannino. Tale fastidioso problema, piuttosto diffuso in autunno e in inverno, lo possiamo risolvere sistemando alcune bustine di silice sul cruscotto dell’automobile.

Infine, le bustine di silice sono un ottimo alleato per gli amanti del giardinaggio. Anzitutto, proteggono i semi da piantare perché li mantengono in condizioni ottimali prima di inserirli nel terreno. Per il corrente mese di maggio c’è un elenco specifico di colture da mettere a dimora. Inoltre, sistemati all’interno di un vaso di fiori senza acqua, fanno in modo che questi si secchino in fretta così da poterli usare in decorazioni di vario tipo.

Come si può ben notare, gli utilizzi che si possono fare sono davvero innumerevoli. Ecco dunque perché è un gravissimo errore buttare queste piccole bustine.

Lettura consigliata

Come riutilizzare i contenitori della ricotta in casa, cucina e per sistemare le piante con queste simpatiche idee di riciclo