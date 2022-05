Una casa profumata trasmette subito un senso di benessere. È accogliente e, soprattutto, ci dà l’idea di un ambiente pulito, in ordine e ben igienizzato. Di certo, per poter trasmettere queste sensazioni, alla base ci deve essere una regolare pulizia degli ambienti e una certa cura delle cose e degli arredi. Oltre a ciò, per diffondere nelle stanze una profumazione gradevole, esistono vari sistemi da poter adottare. In commercio si trovano tanti tipi di deodoranti spray. Molto diffusi sono poi anche i bastoncini di legno e i diffusori elettrici, da riempire con acqua e qualche goccia di olio essenziale a piacere. Sicuramente, sono altresì da ricordare anche i pot pourri e le candele profumate. Questi ultimi costituiscono, al tempo stesso, un grazioso elemento d’arredo. Ma non è ancora finita, perché possiamo profumare casa anche utilizzando dei sistemi del tutto naturali.

Ecco, ad esempio, un deodorante per ambienti fai da te caratterizzato da note fresche e rilassanti. Per avere un buon odore in casa, non necessariamente serve diffondere l’aroma direttamente nelle stanze. Possiamo anche profumare i tessuti che ci circondano. A tale scopo, molti aggiungono l’ammorbidente durante il lavaggio. Questo, infatti, oltre a rendere i capi morbidi, li profuma. Ma questo non è l’unico sistema. Proviamo ad esempio a vaporizzare un’essenza che ci piace su tendaggi, divani, lenzuola e asciugamani. Una volta fatto ciò, inevitabilmente, tali note odorose si diffonderanno negli ambienti. Nelle prossime righe andremo a spiegare come realizzare in casa un profumatore per la biancheria. Useremo ingredienti naturali che la maggior parte di noi ha già in casa. Con questa premessa, sarà dunque facile capire che il sistema che stiamo per spiegare è anche parecchio economico.

Ecco il rimedio naturale per profumare tende, bucato e biancheria senza usare l’ammorbidente, come facevano le nonne

Cominciamo dunque col vedere gli ingredienti che ci occorrono.

1 l di acqua;

2 cucchiaini di bicarbonato;

4 o 5 foglie di basilico fresco;

3 o 4 foglioline di menta;

scorza di ½ limone.

Come procedere

Versare l’acqua in una pentola e metterla sul fuoco. Quando sarà quasi sul punto di bollire, aggiungere le foglie di menta e basilico, più la scorza del limone. Procedere con la cottura per cinque minuti circa. Trascorso tale breve periodo, filtrare il tutto e far intiepidire. A questo punto, unire anche il bicarbonato e mescolare per farlo sciogliere bene. Il nostro profumatore è quindi pronto. Lo dovremo travasare in un contenitore dotato di spruzzino. Vaporizzare sui panni lavati, appena usciti dalla lavatrice. Quindi, far asciugare il bucato evitando la diretta esposizione ai raggi solari. Noteremo fin da subito che i tessuti saranno profumatissimi e sapranno di fresco e pulito. Inoltre, eventuali cattivi odori scompariranno all’istante. E così, ecco il rimedio naturale per profumare tende, bucato e qualsiasi tipo di tessuto.

