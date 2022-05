Alla base di questo dolce squisito e utile anche per chi segue questa dieta ci sono solo due ghiottissimi ingredienti

Cioccolato e burro d’arachidi insieme sono un’accoppiata gustosissima. C’è una ricetta fantastica per valorizzare questi due ingredienti in un dolce morbido e cremoso che, incredibile a dirsi, è anche salutare. Alla base di questo dolce squisito: la ricetta prevede infatti la stevia, un dolcificante naturale a calorie zero approvato anche da chi segue una dieta chetogenica. L’ispirazione per questa ricetta viene dai famosi biscotti Buckeye dell’Ohio, negli Stati Uniti. La loro versione classica si fa con palline di caramello e burro d’arachidi bagnate nel cioccolato. In questo modo ricordano proprio le noci dell’albero da cui prendono il nome.

I brownies buckeye, la ricetta che verrà spiegata nell’articolo di oggi, richiama proprio questa tecnica. Portando questi dolcetti a un picnic o a una grigliata tra amici, soprattutto se ci sono persone che mangiano seguendo la dieta chetogenica, sarà la chiave per fare un figurone. Si possono anche congelare in porzioni individuali e consumare nel corso dei giorni successivi. Ecco dunque quali sono gli ingredienti.

Ingredienti per la mistura di burro d’arachidi:

150 g di formaggio in crema morbido;

¼ di tazza di stevia;

¼ di tazza di burro d’arachidi non dolcificato, da passare in microonde per 30 secondi;

1 uovo;

¼ di cucchiaio di sale.

Ingredienti per la base dei brownies:

½ tazza di burro sciolto;

2/3 di tazza di stevia;

2/3 di tazza di polvere di cacao amaro;

½ cucchiaino di sale;

3 uova;

¾ di tazza di farina di mandorle.

Procedimento

Ecco il procedimento. Preriscaldare il forno a 180 gradi e allestire una teglia ampia foderata con la carta forno. Combinare il formaggio in crema con la stevia e mescolare finché non diventa morbido, poi aggiungere il burro d’arachidi e il sale. Amalgamare bene. Per la base dei brownies, in un’altra ciotola grande combinare il burro fuso, la stevia, la polvere di cacao e il sale. Amalgamare bene. La mistura dev’essere ben fredda. Aggiungere le uova una alla volta, mischiando per amalgamare bene. Aggiungere la farina di mandorle e amalgamare finché l’impasto non si combina. Stendere la base sulla teglia e pareggiarla, poi aggiungere sopra la mistura con il burro d’arachidi in un secondo “livello”. Pareggiare anche questa.

Con la rimanente parte della base per brownie aggiungere un altro livello un po’ irregolare e mischiare le superfici dei due composti con la punta di un coltello, creando delle onde. Attenzione a non andare a fondo ma solo a disegnare queste curve. Cuocere in forno per circa 25 minuti e servire freddo.

