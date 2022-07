Un grandissimo Diego Abatantuono in questa divertentissima commedia che ci farà ridere dal primo all’ultimo minuto

Nonostante il caldo quasi insopportabile di questi giorni ci porti alla ricerca di luoghi freschi, potremmo anche avere voglia di vederci un bel film. Magari con ambiente climatizzato, e con tanto di gelato e anguria a farci da alleati. Sono decisamente tante le scelte per chi oggi è abbonato alle piattaforme di streaming. I bambini non si scollano praticamente da Disney Channel, mentre i genitori trovano sui vari Netflix, Infinity e Prime tanti titoli. Come quello che andremo a consigliare oggi ai nostri Lettori, attualmente visibile sia agli abbonati di Netflix che di Amazon Prime. E, specifichiamo l’avverbio “attualmente”, perché spesso ci capita che ci consiglino un film, ma scadendo il noleggio, non lo troviamo più. E, allora affrettiamoci a goderci questa esilarante commedia che ci fa davvero ridere per tutta la sua durata.

Una trama già vista ma sempre piacevole

Un grandissimo Diego Abatantuono in questa divertentissima commedia, adatta a tutta la famiglia, senza scene piccanti e situazioni scabrose. Diciamo subito che in “Compromessi sposi”, con la brillante regia di Francesco Miccichè, la trama non è assolutamente originale. Adattata all’attualità, con una influencer che si innamora di un giovane artista musicale. Una originaria del centro sud, l’altro del profondo nord. Alle loro spalle i classici genitori stilizzati nei chiassosi e caciaroni sudisti, contro gli snob e iper-stakanovisti nordisti. A ciò si aggiunga lo sfondo di una meravigliosa Gaeta, ripresa prima delle feste natalizie e assolutamente affascinante con tutte le sue luminarie. Il matrimonio tra i due ragazzi, figli di famiglie della cultura opposta, sarà il fulcro di questo film, davvero ben congegnato e con due istrionici protagonisti. Come un’altra commedia assolutamente da non perdere consigliata dalla nostra Redazione.

Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme, ben spalleggiati dalle rispettive consorti, tra cui una anomala e simpatica Rosita Celentano, fanno da istrioni a uno stuolo di ragazzini talentuosi. Trama, come dicevamo molto semplice, con un matrimonio avversato dai rispettivi papà e con le mamme divise per amore materno. L’imprenditore molto concreto e poco dedito ai sentimenti si scontra con un papà sindaco che per amore del lavoro impedisce di operare persino alla sua mamma. Battute e ironia, gag e situazioni esilaranti si susseguono in questa pellicola, forse passata eccessivamente in ombra, ma decisamente da rivalutare.

