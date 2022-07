L’oroscopo dell’estate riserva conferme sperate e sorprese inattese. In quest’ultimo periodo c’è qualcuno che ha saputo tirarsi fuori dai problemi che lo attanagliavano fino a poco prima. Altri, invece, hanno salvaguardato il momento di forma, consolidando la posizione lavorativa e sentimentale.

Ma le novità sono sempre dietro l’angolo e già la Luna fortunata della scorsa settimana aveva favorito 4 segni in particolare. Ecco perché anche dall’11 al 17 luglio a qualcuno andrà di lusso su diversi fronti. Parliamo di altri quattro segni zodiacali a cui la congiunzione dei pianeti cambierà la vita, a partire da oggi.

Significato dell’evento astrale

Non ci sarà solo la transizione di Venere in Gemelli a rendere le previsioni interessanti per i prossimi sette giorni. Anche la congiunzione di vari pianeti determinerà la sorte dei dodici segni dello zodiaco. Questa situazione scaturisce di solito quando due corpi celesti si trovano vicini tra loro.

Si parlerebbe di pochi gradi di distanza l’uno dall’altro, all’interno dello stesso luogo zodiacale. Di solito si tratterebbe di un evento positivo, ma molto dipende dai pianeti coinvolti nell’evento.

La congiunzione dei pianeti cambierà la vita di 4 segni zodiacali che avranno una fortuna spropositata a metà luglio

Fatta questa breve premessa, annunciamo che il primo segno zodiacale a godere dei movimenti astrali è quello dell’Ariete. Ne beneficerà in particolare la sfera amorosa, grazie alla posizione amica di Venere. Le relazioni col partner si rafforzeranno e convergeranno in un romantico scambio di effusioni tra giovedì e venerdì. Si potrebbe avere, invece, qualche complicazione al lavoro, con una discussione scomoda di troppo, ma comunque superabile.

Le stelle sorridono anche al Cancro in questa settimana. Mercurio è in congiunzione e porterà energie e tanta forza sul posto di lavoro. Ci si potrà stupire per una chiamata inattesa o rallegrare per la notizia che si aspettava da tempo. L’unica pecca sarà la Luna sfavorevole, che cercherà di creare qualche noia tra martedì e mercoledì.

La congiunzione con Marte, invece, regala giorni propizi al segno del Toro. La forza di volontà non mancherà e ci si metterà d’impegno per raggiungere i propri obiettivi. Mercurio a favore darà un’ulteriore spinta al momento d’oro. Peccato per la solita Luna in opposizione, che tenterà di rovinare i piani nelle giornate di giovedì e venerdì.

Infine, sarà il segno dei Gemelli a sorridere grazie alla congiunzione con Venere. Le preoccupazioni per l’inizio settimana choc svaniranno subito e lasceranno il posto a forti passioni. Le coppie si sentiranno affiatate più che mai e la fortuna bacerà i single proponendo incontri romantici.

Approfondimento

