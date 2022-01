L’inizio dell’anno è un periodo sospeso in cui si nutrono nuove speranze e si intavolano i buoni propositi. Un’altra usanza però risiede nella lettura dei presagi astrali. Abbiamo già parlato a grandi linee degli individui che partono avvantaggiati. Ad esempio questi segni zodiacali nel 2022 saranno travolti da fortuna in amore soldi e prosperità grazie a un Giove favorevole e generoso. Lo stesso abbiamo fatto per quelli che invece devono affrontare delle situazioni più complicate.

Ci saranno infatti sofferenza e prove da superare fino al 2023 per questo segno zodiacale che ha Saturno contro. Però non bisogna farsi mancare anche i transiti più veloci. Per questo motivo oggi vediamo quali nativi zodiacali iniziano l’anno con il botto. Sarà possibile vivere un gennaio ricco di belle sorprese e faville per questi tre segni zodiacali che godono degli influssi positivi delle stelle. Vediamo insieme chi sono i preferiti di questo periodo e invece chi non gode di grosse gioie.

Un gennaio ricco di belle sorprese e faville per questi tre segni zodiacali che godono degli influssi positivi delle stelle

Partiamo dal preferito assoluto di questa stagione, il Capricorno. Questo gode degli effetti della nuova luna del mese, caduta nel secondo giorno del nuovo anno e della fortunata posizione di sestile nei confronti di Giove. Inoltre, da non sottovalutare Marte che conferisce delle energie belle grintose. Infine, dalla seconda metà di dicembre fino alla prima di gennaio questo, infatti, ha dalla sua parte il transito del Sole. Questo in generale lo rende forte e anche fortunato.

Lo stesso vale per l’Acquario, segno direttamente successivo. Il Sole entrerà nel segno il 20, ma già da ora Mercurio è dalla sua parte praticamente fino alla fine del mese. Però il grande beneficio è dato dall’entrata in scena di Urano. Infatti, il pianeta dei grandi cambiamenti darà un’enorme sferzata a questo segno che potrà vivere un vero e proprio periodo di ripartenza.

L’ultimo di questa triade

Infine, concludiamo con lo Scorpione. Il segno d’acqua, infatti, incomincia ad avere una buona posizione per quanto riguarda Giove che da fine dicembre non risulta più ostile. Questo comincerà a stazionare nella quinta casa, settore della carta natale dedicato alla creatività, al gioco e ai figli. Quindi potrebbero esserci belle soddisfazioni in amore. L’opposizione di Urano invece gli dà una grande spinta per potersi mettere in gioco e mettere in atto delle piccole rivoluzioni.

Lettura consigliata

Da Capodanno questi tre segni zodiacali inizieranno il 2022 al top secondo l’oroscopo cinese