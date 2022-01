Molti italiani sono interessati all’oroscopo. Da qualche anno a questa parte oltre a quello occidentale si sta cominciando sempre più a diffondere quello in voga in Oriente. In questo caso si tiene più conto dell’anno di nascita rispetto al giorno e al mese e si segue un calendario di tipo lunare. Per questo oggi spieghiamo in questo sistema chi saranno gli assoluti favoriti. Infatti, da Capodanno questi tre segni zodiacali inizieranno il 2022 al top secondo l’oroscopo cinese. Vediamo se facciamo parte di questi fortunati.

Un ragionamento apparentemente al contrario

Premettiamo che il 2022 è considerato l’anno della Tigre e che proprio per questo chi è nato sotto la sua egida risulta il più sfortunato di tutti. Infatti secondo la tradizione l’animale celebrato nell’anno scatena le ire del dio del tempo. Questo rimane irato per 365 giorni perché si vede sottratti i festeggiamenti a lui dovuti. Per questo è meglio tutelarsi e non intraprendere progetti particolari o assumere rischi. È infatti bene fare attenzione a denaro, viaggi e investimenti per questo segno sfortunatissimo dell’oroscopo cinese che dovrà affrontare sfide nel 2022. Ecco qui una breve lista per capire se si appartiene a questa categoria:

1926

1938

1950

1962

1974

1986

1998

2010 e 2022

Invece quelli che se la passano meglio sono il Bue (o Bufalo) e la Capra. Entrambi avranno una sorta di leggerezza e facilità nel portare avanti i compiti che agli altri sembrano più difficili. Questo vale per il lavoro e per i soldi, ma anche per l’amore e le relazioni interpersonali. Se si vuole scoprire se si appartiene a questi categorie, ecco un comodo elenco che comprende tutte le date da inizio Novecento a oggi:

Anni del Bue

1913

1925

1937

1949

1961

1973

1985

1997

2009



Anni della Capra

1919

1931

1943

1955

1967

1979

1991

Ne approfittiamo per ricordare che a differenza nostra, il cambio dell’anno cinese avviene a febbraio in giorni sempre differenti. Quindi se si è nati fra gennaio e il mese successivo per calcolare il proprio segno consigliamo di fare una veloce ricerca online. Allo stesso modo questo Capodanno cadrà il 12 di febbraio, quindi gli effetti benefici cominceranno a sentirsi da quel giorno in poi. Prima si è ancora all’interno del periodo dedicato al Bue.

