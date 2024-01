Un fine settimana indimenticabile in uno dei borghi medievali italiani più belli al Mondo

L’Italia è il Paese dove si trovano i borghi medievali più belli e meglio conservati al Mondo. Questi piccoli centri storici possono essere la meta per una gita domenicale o un fine settimana indimenticabile.

La Toscana è ricchissima di Borghi medievali. Vicino a Firenze, ad appena 20 km dal capoluogo toscano, sorge Montespertoli, Comune a cavallo tra la Val di Pesa e la Val d’Elsa, nel cuore della Toscana. Montespertoli è rinomato per la sua produzione di vino Chianti DOCG e per le sue testimonianze storiche e artistiche. Se vuoi trascorrere un weekend in questo borgo medievale, ecco cosa vedere in un giorno o in due giorni.

Cosa vedere in un giorno

Se hai solo un giorno a disposizione, ti consigliamo di visitare il centro storico di Montespertoli, dove potrai ammirare la chiesa di Sant’Andrea, il palazzo comunale, il museo di arte sacra e il castello di Sonnino. Quest’ultimo è una splendida dimora storica circondata da un parco e da un vigneto, dove potrai fare una visita guidata e una degustazione di vini e prodotti tipici. Se ti piace la natura, puoi anche fare una passeggiata lungo il sentiero che collega il castello di Sonnino al castello di Poppiano, un’altra fortezza medievale che domina il paesaggio circostante.

Un fine settimana indimenticabile a Montespertoli per chi ha due giorni

Se hai due giorni a disposizione, puoi approfittare per esplorare le frazioni e le località limitrofe di Montespertoli. Potrai godere di scorci suggestivi e attrazioni interessanti. Per esempio nella frazione di Montagnana, dove potrai visitare la chiesa di San Martino. Oppure in località Lecci, dove si trova il museo della vite e del vino, che racconta la storia e la cultura della viticoltura nella zona.

A Lucardo, potrai ammirare la pieve di San Lazzaro e il castello di Lucardo, che ospita una collezione di armi e armature antiche. Nella frazione di Montegufoni, potrai scoprire il castello di Montegufoni, una residenza nobiliare del XVII secolo che conserva opere d’arte di vari artisti, tra cui Gino Severini. Qui volendo potrai anche soggiornare in uno degli appartamenti del castello a partire da meno di 100 euro a notte.

