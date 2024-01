Soldi liquidi? Meglio di no, grazie, specie quando si ha una robusta certezza circa la non necessità di quel capitale per un dato tempo. Per limitare il rischio, poi, si può optare per gli strumenti del reddito fisso, per esempio. Qui l’emittente s’impegna al rimborso del capitale a scadenza e a pagare un rendimento già noto in partenza.

Prendiamo ora il caso di un capitale di medie dimensioni e di un risparmiatore con una propensione al rischio quasi nulla. Ipotizziamo di volerlo impegnare su un prodotto di investimento del risparmio postale. Ad esempio, quanto incasso a scadenza se oggi sposto 20.000 euro sul buono fruttifero postale 4 anni Plus?

Le caratteristiche chiave

Tra i buoni fruttiferi, la scadenza più corta oggi disponibile è quella dei 4 anni. Su questo orizzonte temporale abbiamo il buono Soluzione Eredità, il buono 4 anni risparmiosemplice e il 4 anni Plus, appunto. Analizziamolo brevemente.

Il titolo offre un rendimento fisso per ognuno dei 4 anni della sua durata complessiva. Sono i buoni di durata medio-lunga, invece, che hanno la solita struttura step-up, ossia all’aumentare del tempo di possesso dello strumento.

Tuttavia, al pari degli altri buoni anche in questo caso il titolare ha diritto al rimborso del capitale in qualunque momento, anche prima del termine. L’importante è che il riscatto avvenga nei termini di prescrizione, se il titolo è cartaceo. Se dematerializzato, invece, nessun problema: il montante finale viene automaticamente accreditato a scadenza sul conto di regolamento.

Il taglio minimo di sottoscrizione è di 50 € e relativi multipli. L’acquisto può avvenire sia presso lo sportello, muniti di documenti, quanto in remoto, web o app, se abilitati a tale operatività. Quanto alle spese, essi non hanno costi di gestione dall’inizio alla fine, tranne gli oneri di natura fiscale. La ritenuta sugli interessi attivi è del 12,50%, mentre l’imposta di bollo si applica nei casi, modi e forme previste dalla Legge.

Quanto incasso a scadenza se oggi sposto 20.000 euro sul buono fruttifero postale 4 anni Plus?

Veniamo a questo punto al capitolo rendimenti. Quello annuo lordo a scadenza è del 2,00%, ossia l’1,76% netto. Questo vuol dire che incasso di riscatto del prodotto prima dei 4 anni il suo titolare ha diritto solo al capitale nominale versato, ma non agli interessi. Ess maturano dall’inizio ma sono riconosciuti solo al termine dei 48 mesi.

La Tabella A dei Fogli Informativi, infine, indica quali sono i coefficienti lordo e netto da applicare per la determinazione del montante a scadenza: