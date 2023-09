Autunno in 2 dei borghi più belli d’Italia: stupirà sapere quanto costa un fine settimana 

Andare in vacanza in autunno-Foto da pixabay.com

Settembre è il mese ideale per visitare due dei borghi più belli d’Italia. Stupirà sapere quanto costa un fine settimana alla scoperta delle meraviglie di questi 2 piccoli centri

L’autunno è alle porte e con esso la voglia di godersi i colori e i profumi della natura, magari in un contesto storico e culturale di grande fascino. Questa stagione è perfetta per regalarsi un fine settimana nei borghi più belli d’Italia, quelli che hanno saputo conservare il loro patrimonio artistico e paesaggistico. Spesso questi luoghi offrono al visitatore esperienze uniche e indimenticabili. Tra i tanti borghi che meritano una visita, ci sono Dozza e Follina, entrambi insigniti del marchio di qualità turistico-ambientale della Bandiera arancione conferita dal Touring Club Italiano.

Dozza, un museo a cielo aperto

Dozza si trova in provincia di Bologna, a pochi chilometri da Imola, ed è uno dei borghi più colorati che si possano immaginare. Infatti, i muri delle case che si affacciano sui suoi vicoli, sembrano tele a cielo aperto sulle quali sono state dipinte spettacolari opere d’arte. Si tratta di un vero e proprio museo a cielo aperto, in cui si possono ammirare oltre un centinaio di opere realizzate da nomi prestigiosi dell’arte contemporanea.

Andare in autunno in 2 dei borghi più affascinanti e soggiornare una notte non dovrebbe costare un occhio della testa. Per esempio nel borgo di Dozza è facile dormire in una bella struttura spendendo meno di 100 euro. Al momento della stesura di questo articolo si poteva dormire una notte di sabato in hotel 3 stelle a 49 euro. Per un buon 4 stelle si poteva spendere circa 100 euro. A questa cifra andranno aggiunti circa 150 euro per 2 pranzi e una cena.

Autunno in 2 dei borghi più belli del nostro Paese spendendo pochissimo

Follina si trova in provincia di Treviso, nel tratto finale della Vallata percorsa dal fiume Soligo, tra le prealpi Bellunesi e le colline trevigiane. Il borgo è immerso nel verde dei vigneti del Prosecco DOCG, il famoso vino spumante che qui ha la sua culla. Il borgo è noto soprattutto per la sua splendida Abbazia di Santa Maria, fondata nel XII secolo dai monaci benedettini. La gestione poi passò ai monaci cistercensi nel XIII secolo. L’Abbazia è un capolavoro di architettura romanica e gotica. Per gli amanti della bicicletta si può fare un tour gastronomico sulle vie del prosecco.

Per visitare Follina e soggiornare una notte nel borgo, si può spendere veramente poco. Al momento della stesura di questo articolo si poteva affittare un monolocale con vista sui vigneti a 40 euro per notte. Oppure dormire in un b&b per 70 euro a notte. A questa cifra andranno aggiunti circa 150 euro per 2 pranzi e una cena e qui per i buoni ristoranti non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Un fine settimana da sogno

Dozza e Follina sono due borghi che offrono molto ai loro visitatori, sia dal punto di vista artistico che naturalistico. Entrambi sono facilmente raggiungibili in auto o in treno e sono ideali per una fuga romantica o per una vacanza in famiglia. Se volete regalarvi un fine settimana da sogno, queste due perle dell’Italia vi faranno innamorare della loro bellezza e della loro storia. Ma se volete un fine settimana esclusivo allora potreste optare per il lusso a Portofino, a prezzi tutto sommato abbordabili.