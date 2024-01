In chiusura dell’ultima seduta di Borsa aperta, ci sono state azioni scese con forti volumi che potrebbero ingannare gli investitori. Come vedremo, infatti, le quotazioni di Inwit sono scese di oltre l’1% con volumi in aumento di oltre il 200%, ma i livelli chiave hanno tenuto.

Punti di Forza

All’esame dei dati al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, emergono margini aziendali notevolmente elevati, posizionando la società tra i migliori performer della Borsa. La profittabilità dell’attività è particolarmente alta, generando margini che si attestano tra i più elevati nel panorama finanziario. Gli investitori in cerca di rendimento potrebbero trovare questa azione particolarmente interessante, data la prospettiva di un rendimento del dividendo molto interessante che alle quotazioni attuali potrebbe aggirarsi intorno al 3%. La raccomandazione prevalentemente positiva da parte degli analisti, che spesso consigliano l’acquisto o l’overweight del titolo, sottolinea la fiducia diffusa nella solidità dell’azienda. La visibilità sulle prossime attività della società è eccellente, con un consenso tra gli analisti del settore riguardo ai futuri ricavi che conferma la solidità delle stime.

Punti di Debolezza

La società si trova in una situazione finanziaria precaria, caratterizzata da un elevato indebitamento netto e un EBITDA relativamente basso. La valutazione del gruppo in termini di multipli degli utili appare alquanto elevata, con un attuale rapporto prezzo/utili di 31.72 volte l’utile netto per azione previsto per l’esercizio in corso. Questo livello di valutazione potrebbe sollevare preoccupazioni tra gli investitori che potrebbero percepire l’azione come valutata in modo relativamente alto rispetto ai suoi potenziali guadagni. Il rapporto “enterprise value to sales” della società la colloca tra le aziende più costose su scala mondiale, ulteriormente evidenziando la questione della valutazione. L’andamento negativo delle revisioni da parte degli analisti negli ultimi dodici mesi potrebbe riflettere preoccupazioni crescenti riguardo alle prospettive future dell’azienda, influenzando negativamente la percezione del mercato.

Azioni scese con forti volumi che potrebbero ingannare gli investitori: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Inwit (MIL:INW) hanno chiuso la seduta del 11 gennaio in ribasso dell’1,04% rispetto alla seduta precedente a quota 11,375 €.

Dopo avere raggiunto la massima estensione del rialzo in area 11,484 € (linea continua), le quotazioni hanno ritracciato e potrebbero accelerare al ribasso secondo lo scenario indicato in figura dalla linea tratteggiata. In questo caso potrebbe essere decisiva una chiusura giornaliera inferiore a 11,316 €.

