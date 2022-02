Il fine settimana è alle porte e arrivano anche i giorni di riposo dal lavoro da dedicare a noi stessi, ai nostri amici e alle nostre famiglie. C’è chi ama passarlo in casa tra divano e serie TV, chi ama leggere libri appassionanti e di intramontabile bellezza. C’è invece chi ama fare piccoli viaggi per visitare mete italiane spendendo poco, e chi si immerge completamente nella natura con scampagnate ed escursioni. Ma attenzione perché alcuni segni zodiacali saranno meno fortunati di altri. E questi sfortunati farebbero bene a limitare le proprie uscite, per evitare di incorrere in stress e nervosismo.

Un fine settimana di fuoco per Capricorno e Scorpione che conquistano il podio della felicità mentre questi 3 segni zodiacali saranno perseguitati dalla sfortuna

Sul podio per il fine settimana troviamo la Luna, Plutone, Venere e Marte che sostano nel segno del Capricorno. Il Sole, al contrario, con Nettuno e Giove si stabilizza sui Pesci. Urano sul Toro e Mercurio e Saturno continuano il loro moto verso l’Acquario. Grazie a queste proiezioni astrali, vedremo sul podio per questi giorni lo Scorpione che, come al solito, si dimostra un vero stacanovista. Ma questo non riguarderà solo il lato professionale, che potrebbe tenerlo impegnato a lavoro pure il sabato mattina, ma anche quello pratico. Per cui potrebbe essere favorevole impegnarsi in qualche attività ricreativa e funzionale ad attivare il metabolismo sedentario da smart working. Attenzione solo alle liti con il partner, che potrebbe non essere completamente d’accordo sulla meta domenicale, un incontro di pretese porterà luce anche sul fronte amoroso.

Al secondo posto sul podio della felicità troviamo il Capricorno. Con Venere a favore e Marte che gli sorride, ha davanti a sé numerosi giorni pieni di amore e passione coniugale. Sarebbe un peccato non approfittarne. Il lavoro potrà essere messo da parte senza troppi sensi di colpa grazie ad un eccellente operato durante la settimana.

Il podio degli ultimi sfortunati

Per quanto riguarda i segni un po’ più sfortunati troviamo, invece, Cancro, Gemelli e Sagittario. Il Cancro procede a rilento con una pessima comunicazione. L’interpretazione di pensieri scombinati potrebbe rivelarsi fatale per questo segno, che dovrebbe navigare a vista, senza ricorrere a troppi giri di parole e discorsi sui massimi sistemi. Attenzione soprattutto sul fronte amoroso, perché, si sa, le incomprensioni portano liti. Il Gemelli sarà particolarmente nervoso, soprattutto a causa di questioni completamente futili e insensate. Il Sagittario, infine, dovrà stare particolarmente attento al fine settimana lavorativo. Poca fiducia nel prossimo e importanti bastoni tra le ruote potrebbero impedire un weekend sereno e rilassante.

Ma può stare tranquillo, perché sarà solo una tempesta passeggera e presto tornerà il sereno anche in ufficio. Si preannuncia un fine settimana di fuoco per Capricorno e Scorpione, mentre Cancro, Gemelli e Sagittario dovrebbero programmare qualche giorno in solitudine, magari su una bella isola deserta.