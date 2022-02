A chi non piacerebbe immergersi in un’atmosfera senza tempo e senza la solita frenesia della quotidianità? Esiste una Regione in Italia permeata di colline, distese verdi, cascate naturali, ma soprattutto di castelli medievali. A due passi da noi, proprio nel cuore del Mezzogiorno, si nasconde una terra meravigliosa che tutti sostengono non esiste. Ma esiste eccome, e le possibilità che offre sono infinite, soprattutto per una vacanza tra mare e montagna. Si chiama Basilicata e si trova proprio nella curva tra punta e tacco. Tocca il mare solo timidamente per qualche chilometro, eppure è possibile fare il bagno prima nello Ionio e poi nel Tirreno.

Eletta dagli italiani la Regione che non esiste, è perfetta per gli intrepidi perché si potrà letteralmente volare tra borghi medievali dall’atmosfera incantata

La Basilicata o Lucania, ma solo per gli amici più stretti, è tutta bella. Ma oltre gli splendidi sassi di Matera al tramonto o il Mare calmo di Maratea, il cuore del relax si trova proprio in provincia di Potenza. A pochi chilometri dalla città, ci si immerge subito in una strana atmosfera quasi antica, con tante frazioni che si susseguono una dopo l’altra. Vediamo due mete assolutamente da visitare almeno una volta nella vita.

Castel Lagopesole

L’ideale per una mezza giornata dedicata alla scoperta delle tradizioni medievali, Castel Lagopesole è un borgo incantato ai piedi del Castello di Federico II. L’Imperatore di Svevia ci si stabiliva nel periodo estivo per le vacanze e praticava l’arte della caccia con l’addestramento e l’utilizzo dei falchi, che sono da sempre simbolo regale per la loro natura maestosa e fiera. Il Castello, che oggi ospita diverse iniziative culturali e percorsi interattivi, è visitabile in tutta la sua maestosità, conservando la bellezza che lo stesso Federico II gli aveva donato con un ampliamento avvenuto nel 1242. Gli abitanti, circa 500, ogni anno organizzano una sfilata in abiti tradizionali, simulando i giochi e i balli tipici del Medioevo.

Il volo dell’angelo

A solo un’ora di distanza, troviamo invece due borghi magici. Da Castelmezzano a Pietrapertosa non si arriva in macchina, ma tramite un lungo cavo d’acciaio dove è possibile, per i più temerari, intraprendere il “Volo dell’Angelo”. Esperienza mozzafiato dove sembra che si possano toccare quasi con mano le Dolomiti Lucane. Per la durata di quasi un minuto, potremo letteralmente volare ad un’altezza che va dai 1.100 agli 800 metri sul mare. Con soli 30 euro si potrà fare un una doppia esperienza di volo, all’andata e al ritorno, e, nel mezzo, si potrà godere di due splendidi borghi incastonati nella roccia. È possibile visitarli completamente a piedi tra piccole abitazioni e viuzze strette, fare esclusive escursioni storico-naturalistiche, degustare prodotti locali e godersi il panorama mozzafiato. Eletta dagli italiani la Regione che non esiste è la meta ideale per un weekend all’insegna delle nuove esperienze.

