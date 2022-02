Netflix ma anche Amazon Prime sono fonti inesauribili di film, serie televisive e documentari.

Letteralmente impossibile non riuscire a trovare qualcosa di proprio gradimento. In alcuni casi sarà anche possibile guardare film usciti molto di recente. Tra gli esempi ci sono “Marilyn ha gli occhi neri” ed “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino. Si tratta di film approdati su Netflix poco dopo essere usciti nelle sale.

Oltre ai film, però, Netflix è una piattaforma molto famosa anche per le sere TV, più o meno conosciute e famose.

Tra quelle oggi si tratterà di una serie che non si può non conoscere, “L’Alienista”. Infatti, oltre ai film guardiamo anche questa straordinaria serie TV thriller.

Una serie di tipo crime ambientata negli ultimi anni dell’800 in una New York in pieno sviluppo industriale.

La serie è tratta da un romanzo scritto da Caleb Carr intitolato, appunto, “L’Alienista”.

Oltre ai film guardiamo anche questa straordinaria serie TV thriller disponibile su Netflix da guardare assolutamente in un weekend

Il protagonista di questa serie televisiva è Laszlo Kreizler uno psichiatra che si occupa dello studio di menti criminali.

A volte viene chiamato ad aiutare la polizia per risolvere alcuni casi particolarmente enigmatici. Nella prima stagione di questa serie antologica, infatti, collabora con la polizia per scoprire il responsabile dell’uccisione di diversi ragazzini.

Per risolvere il caso il commissario chiede aiuto proprio a Kreizler che comincerà a lavorare in incognito per trovare il responsabile dei delitti. All’inizio si pensa a casi isolati ma, alla fine, si scoprirà che il responsabile è un brutale serial killer.

La seconda stagione “L’Alienista-Angelo delle tenebre”, uscita nel 2020, narra una storia simile ma diversa. Infatti i protagonisti si mettono alla ricerca di una bambina rapita. Tra le protagoniste della seconda stagione troviamo anche Dakota Fanning.

Le stagioni sono brevi, dieci puntate la prima e otto la seconda. Insomma, una serie perfetta da recuperare in un weekend piovoso.

Il titolo

Chi si imbatte per la prima volta in questa serie TV potrebbe pensare che si tratti di un programma che ha come protagonisti gli alieni. Fermandosi al titolo, infatti, potrebbe succedere di sbagliarsi.

Ma perché si intitola proprio l’alienista? Ce lo svela sin da subito la frase riportata alla fine della sigla introduttiva.

Qui, infatti, si ribadisce che in passato le persone affette da disturbi mentali erano ritenute “alienate” da loro stesse e dalla società. Da questo stato deriva il nome del medico curante di questi soggetti, l’alienista.