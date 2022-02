Nelle ultime settimane ci siamo occupati spesso del settore assicurativo trattando prima il colosso italiano del settore Generali Assicurazioni e poi il titolo che ha fatto meglio in assoluto di tutti i suoi competitors nell’ultimo anno: Assiteca.

Oggi ci occupiamo di Net Insurance, un titolo assicurativo che non ha mai offerto prestazioni particolarmente brillanti, ma che negli ultimi 5 anni ha sempre fatto meglio della media del settore di riferimento.

Che sia un ottimo titolo si è visto anche nella giornata dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russa. Con un indice italiano che ha perso oltre il 4%, le azioni hanno perso solo poco più del 2%. Quindi, il titolo Net Insurance resiste alle vendite e lascia la porta aperta al rialzo.

Come si vede dal grafico, le quotazioni sono bloccate da lungo tempo all’interno di un ampio range di oscillazione che delimitato dagli estremi 6,55 euro (I obiettivo di prezzo) e 7,1062 euro. Una chiusura settimanale esterna a uno di questi intervalli potrebbe dare forte direzionalità alle quotazioni.

Al ribasso gli obiettivi sono indicati dalla linea continua e l’obiettivo più vicino si trova in area 5,65 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione del ribasso, invece, passa per area 4,75 euro (III obiettivo di prezzo).

Qualora, invece, si dovesse andare al rialzo la proiezione è indicata dalla linea tratteggiata. In questo caso l’obiettivo più vicino passa per area 7,35 euro (I obiettivo di prezzo). Gli altri obiettivi, invece, si trovano in area 8,2 euro (II obiettivo di prezzo) e 9,05 euro (III obiettivo di prezzo).

Sono, quindi, aperte tutte le opzioni per il titolo Net Insurance.

Secondo le raccomandazioni degli analisti il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 33,5%.

Il titolo Net Insurance (MIL:NET) ha chiuso la seduta del 24 febbraio a quota 6,70 euro in ribasso del 2,19% rispetto alla seduta precedente.

