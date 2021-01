Dopo il periodo natalizio molti di noi hanno accumulato un paio di chili oppure un bel quantitativo di ritenzione idrica.

Purtroppo, però, questi due fattori non sono l’unica eredità rimasta dei giorni festivi. La maggior parte di noi, infatti, lamenta un senso di pesantezza e, soprattutto, una voglia di dolce dura da mettere a tacere. Per questo vogliamo rimetterci in carreggiata grazie a un efficace rimedio privo di calorie per contrastare la voglia di dolce perenne.

I consigli dei dietologi

I nutrizionisti danno molti consigli per placare questo desiderio. Alcuni dicono di cercare di spostare la propria attenzione dai dolciumi alla frutta. Sempre zuccherina ma ricca di fibre e vitamine.

Altri invece consigliano di bere un paio di bicchieri di acqua per vedere se il senso di fame persiste ancora o se si tratta solo di gola. Quest’ultimo trucco, in particolare, richiede un grande autocontrollo e una grande focalizzazione sulle nostre sensazioni.

Le tisane ai vari gusti

Per conciliare questi due suggerimenti abbiamo una soluzione che può risultare comoda per chi ama le bevande calde. Bere una tisana durante questi momenti può aiutare a tenere a bada gli effetti deleteri dello sgranocchiamento nervoso.

Infatti, assumere dei liquidi, aiuta a riempire e ad arrestare la stretta allo stomaco che si prova in questi momenti. Se poi la tisana è aromatizzata, ancora meglio.

Infatti percepire un sapore familiare può distoglierci dalla nostra voglia di dolce. Sono presenti in commercio diversi tipi di gusti, in grado di soddisfare tutti i palati. Particolarmente notevoli sono quelle al cioccolato o alla cannella.

Oggi abbiamo spiegato qual è un efficace rimedio privo di calorie per contrastare la voglia di dolce perenne. A questo proposito consigliamo un altro articolo presente nelle nostre rubriche dedicate: “Ecco perché mettere la cannella nel caffè o nelle tisane potrebbe farvi perdere gli odiati chili di troppo”.