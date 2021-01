Questa è la classica preparazione contadina di riciclo in cui veramente potremo metterci di tutto. Panettone, pandoro e frutta secca avanzati dalle feste, cioccolato delle calze della Befana.

Noi in questa ricetta abbiamo scelto il pane raffermo, sempre presente nelle nostre credenze, e le mele che sono buone e di stagione. Conferiscono una piacevole acidità che non rende stucchevole la torta. Inoltre, se le sceglieremo un po’ più mature, potremo anche ridurre la quantità di zucchero da impiegare, il che male non fa.

Ecco allora come preparare la torta contadina di mele con pane e cannella, per una dolce colazione d’altri tempi. È la ricetta di riciclo per una dolce colazione coi fiocchi.

Vediamo cosa ci occorre

Ingredienti:

a) 500 gr di pane raffermo;

b) 3 mele;

c) 200 ml di latte;

d) 70 ml di olio di semi;

e) 100 gr di zucchero di canna integrale;

f) 80 gr di mandorle;

g) 2 uova;

h) la scorza e il succo di 1 arancia;

i) 1 cucchiaino di cannella;

l) 1 pizzico di sale;

m) 1 bicchierino di rum (facoltativo);

n) pangrattato q.b.

Prepariamo la nostra torta contadina di riciclo

Tostiamo in padella le mandorle e tritiamole al coltello grossolanamente.

Sbucciamo le mele e tagliamole a fettine sottili che riporremo in una ciotola, con la scorza e il succo di un’arancia, la cannella, il rum e 1 cucchiaio di zucchero. Nel frattempo tagliamo a pezzettini il pane raffermo e poniamolo in ammollo nel latte tiepido.

A parte, lavoriamo bene, con una frusta elettrica, le uova con lo zucchero restante, fino a formare un composto chiaro, spumoso e gonfio. Aggiungiamo lentamente il pane ben strizzato e le mele col liquido di macerazione. Infine le mandorle, l’olio e il pizzico di sale. Ora mescoliamo il tutto, piano e sempre dal basso verso l’alto.

Foderiamo di carta forno una tortiera, nella quale verseremo tutto il composto. Cospargiamo di pangrattato e zucchero di canna e inforniamo a 180° per un’ora.

Ecco pronta la torta contadina di mele con pane e cannella, per una dolce colazione d’altri tempi. Infine, nell’articolo di cui al link illustriamo la ricetta di un’altra torta buonissima che possiamo preparare a casa senza fare la spesa.