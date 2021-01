Questo coronavirus è un vero rompicapo. Sembra che diminuiscano i contagi, ma poi riprendono in gran corsa, e si parla già di una terza ondata. L’unico elemento positivo è che con i vaccini, la vita dovrebbe poco per volta tornare come prima. Eppure qualcosa ci mette in guardia dal trarre conclusioni affrettate: una scoperta inquietante spiega perché in queste regioni il Covid 19 avrà difficoltà a sparire.

Una recente ricerca

Da poco sono stati pubblicati i risultati sorprendenti di una ricerca italiana. Lo studio dimostra come ci sia una forte dipendenza fra la malattia del Covid 19 e lo stato d’inquinamento di alcune regioni italiane.

Due scienziati hanno finalmente svelato il meccanismo che lega il virus del Covid 19 con l’inquinamento dovuto alle polveri sottili.

Due studiosi italiani

Mauro Minelli è immunologo e professore invitato nell’Università di studi Europei a Locarno in Svizzera. Antonella Mattei è ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università dell’Aquila. I due hanno pubblicato uno studio il 13 dicembre 2020 sull’International Journal of Enviromental Research and Public Health.

Le polveri sottili o particolato

Questa ricerca mostra come ci sia una relazione fra il virus del Covid 19 e le polveri sottili PM2.5. Come è noto le polveri sottili o particolato sono delle particelle inquinanti talmente piccole che entrano attraverso il respiro nel nostro organismo.

La principale fonte di particolato sembrano essere i processi di combustione che avvengono negli autoveicoli, negli impianti di riscaldamento, in quelli industriali come anche in molti altri tipi di impianti, compresi quelli energetici.

Un meccanismo perverso

Quando si vive in zone inquinate con presenza di particolato PM2.5, il corpo umano si difende producendo una proteina, la ACE2, che in qualche modo limita gli effetti negativi di queste polveri cancerogene. Questo meccanismo di difesa però si rivela come un boomerang.

Infatti è proprio questa proteina che permette al virus di entrare nelle cellule. Dice il Minelli nella ricerca citata: “ACE2 è la serratura attraverso la quale il Covid inganna la cellula umana, penetra al suo interno, la infetta e, conseguentemente, innesca tutto il processo patologico che caratterizza il quadro clinico”.

Proprio a causa della forte presenza di polveri sottili, alcune regioni del Nord Italia hanno più difficoltà a liberarsi dal virus rispetto ad altre a basso inquinamento di particolato.

La soluzione non è semplice, ma spostarsi verso un’economia più rispettosa dell’ambiente, certamente aiuterà.

