Sono tanti i motivi per cui si potrebbe desiderare una ricetta così facile come quella delle crepes.

Magari i nostri figli hanno invitato alcuni amici a cena senza avvisare o noi abbiamo organizzato un pranzo all’ultimo momento con alcuni ospiti.

Altre volte, invece, capita semplicemente di non avere tempo per cucinare, ma senza per questo aver voglia di ordinare del cibo a domicilio. In tutti questi casi, le crepes sono la ricetta adatta a noi.

Si preparano subito, con pochi ingredienti ma davvero tanta facilità. Invece delle solite crepes, però, oggi vogliamo prepararne una variante, a una base di farina di riso.

Queste crepes saranno molto leggere, ma avranno un sapore pieno e corposo, degno dei nostri palati affamati. Partiamo con la ricetta.

Crepes dolci e salate velocissime da preparare con solo 1 uovo e senza burro, ottime per ogni momento della giornata

Se in casa c’è rimasto un solo uovo, dovremo ingegnarci per farcelo bastare.

Prepariamo sulla nostra tavola 80 grammi di farina di riso, 150 millilitri di latte e del sale, oltre al nostro uovo. Non useremo neanche il burro, così le nostre crepes saranno ancora più leggere e facili da digerire.

Una delle ricette più facili che esista

Apriamo le uova in una ciotola, quindi mischiamole con una frusta elettrica o con una forchetta. A questo punto, versiamo il latte, continuando ancora a mescolare.

Nel frattempo setacciamo la farina, quindi versiamola poco a poco nella nostra scodella. Mescoliamo ancora e aggiungiamo un po’ di sale, fino a creare un composto ben amalgamato e armonioso.

Ora dovremo solo cuocere le nostre crepes, in una padella, con il metodo classico. Preriscaldiamo la padella e aggiungiamovi, uno alla volta, un mestolo del nostro composto cremoso. Quando le crepes saranno cotte da un lato dovremo ribaltarle per cuocerle anche dall’altro, finché saranno finalmente pronte.

Un’idea squisita per le quelle dolci e quelle salate

A questo punto, potremo usarle come base per le nostre ricette sia dolci che salate.

Vediamo subito, però, come preparare un dolce per la nostra colazione o per una merenda. Per farlo, potremmo riempire le crepes, ad esempio, con una banana tagliata a fettine, da guarnire con crema di cioccolato e granella di nocciole.

Questa ricetta golosissima farà ingolosire tutti, dai più grandi ai più piccoli.

Chi, invece, preferirà il salato, potrà farcire le crepes con pancetta, asparagi e besciamella. Sembreranno dei veri e propri cannelloni, come questi squisiti che abbiamo preparato in bianco o al sugo.

Queste crepes dolci e salate velocissime da preparare sono un’ottima alternativa gustosa alla classica cucina a cui siamo abituati. Teniamole in considerazione, perché ci saranno sempre utili per salvare i nostri pranzi o le nostre cene dell’ultima ora.