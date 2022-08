Spesso alla fine dei pasti si rimane con il desiderio di assaggiare qualcosa di dolce. Per questo molti durante questa stagione portano in tavola le vaschette di gelato, sia comprato che fatto in casa. Però se si volesse provare a proporre qualche altro dessert oggi proponiamo una ricetta di un budino delizioso che si ispira ai gusti dell’Argentina. Si tratta infatti di un dolce perfetto per concludere con gusto i pasti. Scopriamo insieme come prepararlo.

Gli ingredienti necessari

Le dosi per due persone sono:

750 ml di latte

350 g di crema mou;

6 uova

150 g di zucchero bianco

3 cucchia di gocce di cioccolato;

100 g di zucchero di canna;

2 cucchiai di acqua.

Un dolce perfetto per finire i pasti estivi in bellezza

Per portare in tavola questo tipo di budino bisogna in primis prendere una casseruola e versarci il latte. Basta infatti scaldarlo con una fiamma bassa senza farlo arrivare a bollore. Poi aggiungere una parte di crema mou o di dulce de leche e continuare a rimestare fino a quando il tutto non si amalgama bene. Togliere infine dal fuoco e lasciare per un attimo da parte. Sgusciare le uova e inserirle in una ciotola aggiungendo lo zucchero bianco. Montare il tutto con le fruste elettriche utilizzando una velocità bassa. Una volta che si è ottenuta una consistenza omogenea buttarci dentro le gocce di cioccolato e incorporarle nell’impasto utilizzando una spatola.

Versare il tutto all’interno degli stampini appositi e procedere con una cottura a bagnomaria dentro il forno a 180 gradi. Basta prendere infatti una pirofila, mettere gli stampini e inserire fra i due il quantitativo di due dita di acqua. Aspettare 30 minuti e fare la prova con uno stecchino per tastarne la consistenza.

Nel frattempo procedere con la creazione del caramello. Basta infatti prendere un pentolino e inserirci la quantità indicata di acqua assieme a metà dello zucchero di canna. Tenere la fiamma bassa e far sciogliere dolcemente senza mescolare. Quando tutto comincia ad assumere un colorito ambrato inserire il resto dello zucchero. A questo punto basta mescolare e fare sciogliere tutto. Versarlo sui singoli budini prima di gustarli. Questi si conservano in frigo per un tempo massimo di tre giorni. Con una leggera variazione di ingredienti si può anche provare a creare questo delizioso budino alla portoricana

