Spesso e volentieri noi italiani affermiamo che la nostra cucina è la migliore del Mondo. In effetti abbiamo una tradizione culinaria estremamente variegata e raffinata. Questo però non ci giustifica dal provare altre innumerevoli delizie che arrivano da tutti gli angoli della terra. Oggi parliamo di una di queste, andando nello specifico nel campo dei dessert. Questo dolce semplice ed esotico arriva dal Porto Rico e con un assaggio ci farà girare la testa. Stiamo parlando del tembleque. Questo piccolo peccato di gola deve il proprio curioso nome al verbo “temblar” che in spagnolo significa “tremare” e che si riferisce alla sua consistenza che risulta scivolosa e morbida. Si tratta infatti di un tipico budino della tradizione portoricana.

Gli ingredienti necessari per preparare 6 porzioni di tembleque

2 confezioni di latte di cocco da 250 millilitri;

96 grammi di zucchero bianco;

1 paio di pizzichi di sale kosher;

64 grammi di amido di mais;

1 pizzico di cannella in polvere;

1 pizzico di noce moscata.

Aprire le confezioni di latte di cocco e versarle all’interno di un’ampia casseruola. Essendo un alimento conservato è meglio scegliere la miglior opzione sul mercato, ovvero quella che presenta una lista ingredienti il più breve possibile. Tenerne poi una piccola quantità da parte, circa un bicchiere. Aggiungere le quantità indicate di zucchero, inserire due pizzichi di sale kosher e uno di noce moscata macinata. Prendere una piccola ciotola e travasarci dentro il latte vegetale che abbiamo precedentemente messo a lato. Aggiungerci poi l’amido di mais: questo servirà a farlo addensare. Mescolare energicamente i due ingredienti con l’aiuto di un cucchiaino in modo da sciogliere velocemente l’amido. Rimettere questo composto all’interno della casseruola. Mettere quest’ultima sul fuoco a fiamma media e aspettare che il liquido bolla.

Nel frattempo, continuare a mescolare, preferibilmente con un mestolo di legno. Ci vorranno all’incirca cinque minuti per ottenere un composto liscio. Versare quest’ultimo in degli stampi da budino e coprirli poi con della pellicola trasparente. Lasciarli raffreddare un attimo ed inserirli poi in frigorifero per il processo di rassodamento. Il tempo minimo in cui tenerli al fresco è di 3 ore. Quando si vorrà consumare il budino toglierlo dalla forma e servirlo su un piattino. Non dimenticarsi però di cospargere tutta la sua superficie di polvere di cannella fresca.

