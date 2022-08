La frutta è uno degli alimenti più amati della stagione estiva. Il caldo richiede cibi freschi e ricchi d’acqua per l’idratazione. La frutta risponde a tutte queste necessità. Inoltre, sarebbe scientificamente dimostrato che una dieta ricca di frutta e verdura possa aiutare l’organismo a rafforzarsi contro le malattie. La presenza di fibre, vitamine e sali minerali, poi, crea una combo incredibilmente utile al nostro corpo. Ogni frutto ha le sue caratteristiche organolettiche e i suoi principi benefici. Il problema, però, è che in alcuni casi un eccesso potrebbe portare a dei risvolti negativi. Cosa succede se si mangia troppa frutta? Quanta frutta si dovrebbe mangiare al giorno? È vero che fa ingrassare? Nell’articolo cercheremo di rispondere a tutte queste domande. Scopriremo come e quando usarla per idratare il nostro corpo. Vedremo anche come capire qual è il quantitativo giusto in base alla qualità della frutta che stiamo mangiando.

A ogni colore le sue vitamine

Uno dei consigli basilari dati dagli esperti è di alternare i colori. Come per le verdure, il colore di cui un frutto è composto in qualche modo rappresenta la qualità dei suoi micronutrienti. Infatti, non si può pensare che una pera e una fetta d’anguria abbiano lo stesso apporto calorico, di vitamine e di sali minerali. Ecco perché bisogna distinguere tra il giallo della pera, il verde o il blu dell’uva, l rosso dell’anguria o di una mela etc. La seconda regola sarebbe scegliere sempre prodotti di stagione. In inverno non mangeremo mai dell’uva o del meloncino giallo.

Quanta frutta si dovrebbe mangiare al giorno per non ingrassare

Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Epidemiology & Community Health le porzioni perfette di frutta e verdura giornaliere sono 7. Pare che chi consuma almeno una porzione di frutta e verdura al dì abbassa la mortalità del 42%. La percentuale si abbassa ancora per chi ne consuma da 1 a 2 porzioni e così via. Ma quello che deve far riflettere è che le verdure sono considerate il piatto forte. Infatti, su 7 porzioni, 5 saranno di verdure e solo 2 di frutta. Se immaginiamo che una porzione consista circa in 150g, si potrebbe pensare di mangiare frutta 2 o 3 volte al giorno.

Il momento migliore sarebbe la colazione e lo spuntino. Stiamo attenti ai fichi e all’uva che sono molto zuccherini e richiedono di essere consumati con moderazione, specialmente in estate. È meglio non gustare la frutta aggiungendo dell’altro zucchero, meglio qualche goccia di succo di limone. Pensiamo sempre che la frutta contiene di per sé zucchero e in grandi quantità può gonfiare lo stomaco e apportare troppi zuccheri. Evitiamo anche di bere succhi d frutta confezionati e preferiamo centrifughe da bere appena fatti per non perdere le proprietà.

