In questo articolo vedremo assieme come preparare gli amaretti con crema e cioccolato: un dolce al cucchiaio sfizioso, semplice da preparare ed economico che donerà dolcezza ai nostri pasti.

Gli ingredienti necessari per gli amaretti con crema e cioccolato

L’occorrente per 4 porzioni:

a) 100 gr di amaretti;

b) 20 gr di zucchero semolato;

c) 100 gr di fragole;

d) un limone;

e) 8 gr di gelatina in fogli.

Per la crema:

a) 400 ml di latte intero;

b) 4 tuorli d’uovo;

c) 60 gr di zucchero semolato;

d) 40 gr di farina 0;

e) cacao amaro;

f) un baccello di vaniglia.

Il procedimento

Per prima cosa dovremo preparare la crema. Portiamo allora a bollire il latte assieme al baccello di vaniglia. Sbattiamo poi i tuorli con una frusta assieme allo zucchero e alla farina, setacciandone poca per volta. Uniamo un terzo del latte e mescoliamo il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo e senza grumi. In seguito, dopo aver tolto la vaniglia e aggiunto il resto del latte, portiamo a bollire per alcuni minuti mescolando in continuazione.

A questo punto dovremo dividere la crema in due ciotoline: ad una delle quali, andremo poi ad aggiungere il cacao in polvere setacciato. Fatto questo lasciamole entrambe a raffreddore.

Facciamo ora ammorbidire la gelatina in acqua fredda e sbricioliamo gli amaretti.

Laviamo poi le fragole e cuociamole per un paio di minuti ben immerse nell’acqua. Una volta fatto questo filtriamo il liquido, aggiungiamo lo zucchero con il succo di limone e, infine, lasciamo il tutto a bollire per due minuti. A questo punto aggiungeremo la gelatina e la faremo sciogliere per bene mescolando in continuazione.

Una volta che il composto si sarà raffreddato, potremo riempire dei bicchierini alternando strati di crema al cioccolato, amaretti e crema pasticciera. Ricoprendo poi il tutto come topping con la gelatina di fragola. Mettiamo i bicchierini in frigo per circa un’ora e serviamo freddo.

Ecco, quindi, che avremo preparato un dolce al cucchiaio sfizioso, semplice da preparare ed economico che donerà dolcezza ai nostri pasti.

Approfondimento

