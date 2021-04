Abbellire la propria casa con piante e oggetti di ogni tipo è il desiderio di ogni persona che tiene alla cura del proprio ambiente familiare.

L’arredamento non riguarda soltanto tavoli, divani e poltrone, ma anche tutti i dettagli che rendono la casa calda e accogliente. In questo senso, come non pensare ai meravigliosi fiori che adornano la nostra dimora. In un precedente articolo (link qui) abbiamo parlato di un bellissimo fiore da mettere in balcone in questo periodo dell’anno, la magnolia. Le sue caratteristiche rendono la magnolia in vaso perfetta per la città, date la sua capacità di resistere allo smog e la sua longevità.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ma se le condizioni climatiche non lo permettono o siamo sprovvisti di balcone, possiamo comunque tenere dei fiori dentro casa? Tanti pensano di no, ma scopriremo che invece è possibile.

Non è vero ma neppure finto questo fiore che tutti vorranno in casa propria e adoreranno già dal primo sguardo

Non tutti amano i fiori finti poiché considerati poco adatti ad un ambiente domestico. Spesso realizzati con materiali di scarsa qualità, potrebbero in tal caso risultare sgradevoli alla vista. Anche l’assenza del classico profumo ne fa un oggetto poco apprezzato dalla maggior parte delle persone.

Tuttavia, i fiori artificiali hanno il vantaggio di non richiedere alcun tipo di cura e, se ben fatti, di somigliare molto a quelli veri.

Consapevoli dei pro e contro dell’uno e dell’altro, ossia dei fiori finti e di quelli veri, noi della Redazione proponiamo una via di mezzo. Stiamo parlando della rosa stabilizzata, una vera e propria rosa che subisce un processo di stabilizzazione con ingredienti ecosostenibili.

Procedimento di stabilizzazione

La procedura consiste nel far evaporare naturalmente la linfa del fiore, per poi reidratarla artificialmente con una soluzione a base di glucosio. Questa soluzione si compone precisamente di acqua, glicerina e coloranti, tutti ingredienti compatibili con il rispetto dell’ambiente. Il risultato è un fiore che manterrà la sua brillantezza per mesi se non addirittura anni.

Oltre ad utilizzarla per l’arredamento di casa, la rosa finta si presta come regalo a chiunque ami i fiori.

Non è vero ma neppure finto questo fiore che tutti vorranno in casa propria e adoreranno già dal primo sguardo, grazie al suo splendore perpetuo.