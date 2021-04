Nel campo della vita privata e della vita sociale non ci sono dubbi, saper preparare almeno un piatto dal gusto strabiliante ha il suo peso. Ecco perché in questo articolo andremo a vedere come preparare un dolce veloce, economico e dal profumo inebriante che stupirà amici e parenti conquistandoli.

Gli ingredienti necessari per i rotolini alla crema di nocciole

L’occorrente per 6 porzioni:

a) 250 gr di farina 0;

b) 100 gr di formaggio cremoso;

c) 20 gr di zucchero;

d) un limone;

e) un uovo;

f) cannella in polvere;

g) zucchero a velo;

h) mezza bustina di lievito per dolci;

i) sale.

Per la farcitura invece serve:

a) 100 gr di crema di nocciole.

Il procedimento passo per passo

Per prima cosa dovremo mescolare energicamente, utilizzando una frusta, il formaggio cremoso in una scodella. Aggiungiamo poi lo zucchero, la cannella, un pizzico di sale e l’uovo e continuiamo mescolare fino a ottenere un composto uniforme e omogeneo.

Uniamo poi a questo la farina, setacciandola insieme al lievito, e lavoriamo il tutto con le mani fino a raggiungere una consistenza morbida ma ferma. Fermiamo allora con questo composto una sfera, appiattiamola e ricopriamo il tutto con della pellicola in frigo per almeno un’ora.

Trascorso questo lasso di tempo potremo riprendere l’impasto e separarlo in due parti per lavorarlo meglio. Infariniamo allora il tavolo e iniziamo a stendere il primo impasto, fino ad ottenere un disco con uno spessore ricerca 3 o 4 mm. Faremo poi stesso con il secondo.

A questo punto tagliamo i dischi in spicchi di uguale dimensione e spalmiamoli da un lato con un cucchiaio di crema di nocciole. Arrotoliamoli infine su loro stessi e disponiamoli ordinatamente su una teglia ricoperta da carta da forno.

Non ci resta che cuocere i rotolini in forno a 180° C per 15 minuti. Una volta raffreddati, avremo allora ottenuto un dolce veloce, economico e dal profumo inebriante che stupirà amici e parenti conquistandoli.

