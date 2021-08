Ancora oggi purtroppo, secondo i dati ufficiali, la principale causa di morte tra la popolazione sono le malattie cardiovascolari, nonostante possano in gran parte prevenirsi. Infatti, accanto a fattori di rischio immodificabili come età e familiarità, vi sono fattori che dipendono da un’alimentazione e uno stile di vita scorretti. Ecco perché è molto importante seguire tre regole fondamentali: dieta equilibrata, esercizio fisico e stile di vita lontano da fumo e abuso di alcol. I nostri consulenti spesso hanno illustrato come la natura ci venga incontro regalandoci alimenti ricchi di proprietà capaci di contrastare molte patologie. Infatti si può vivere a lungo con l’antiossidante più potente, grande nemico del cancro al colon. Ovvero, grazie all’astaxantina che si trova nelle alghe di cui si nutrono pesci come salmone e crostacei presenti spesso sulle nostre tavole.

Quest’oggi, invece, i Consulenti di ProiezionidiBorsa descriveranno come aspirare ad un cuore forte a prova di attacchi con questo incredibile frutto super antiossidante. Si tratta del frutto esotico chiamato maqui, proveniente dalle aree montane del Cile e dall’Argentina, molto simile ai mirtilli. Le bacche di maqui sono conosciute grazie all’alto contenuto di antiossidanti, sono piccole ma ricchissime di antociani, in particolare di delfinidina. Quest’ultima rappresenta la specie di antocianine antiossidanti più potenti. Le bacche di maqui sono infatti conosciute per essere la fonte naturale più ricca di delfinidina

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Un cuore forte a prova di attacchi con questo incredibile frutto super antiossidante

Questo piccolo frutto esotico dalle incredibili proprietà antiossidanti oltre a combattere i radicali liberi, principali nemici dell’invecchiamento cellulare, grazie alla delfinidina protegge il cuore. Il maqui nel test ORAC risulta il frutto con il valore più alto di antiossidanti per l’alta concentrazione di delfinidina, superando anche i mirtilli. Secondo vari studi l’estratto di questo frutto riduce la glicemia e migliora i livelli di glucosio nel sangue a digiuno, nonché la tolleranza al glucosio. Inoltre, grazie ai suoi effetti, contrasta e previene l’ossidazione del colesterolo, impedendo il deposito di placche nelle arterie. In tal modo, controllando il colesterolo nel sangue, allontana il rischio di infarto, ictus e arteriosclerosi.

Questo frutto, pertanto, grazie al suo potere riduce significativamente lo stress ossidativo e la glicemia. Contrasta le infiammazioni vascolari ed è dimostrato che riduce l’attività piastrinica, prevenendo il rischio di trombosi. Altro dato importante è che le bacche di maqui hanno mostrato effetti protettori verso i raggi UV, sia se applicata prima dell’esposizione che dopo l’applicazione. Infatti, le delfinidine contrastano anche l’invecchiamento della pelle. Insomma questo piccolo e incredibile frutto, può davvero assicurare un benessere all’intero organismo.

Approfondimento

Si può vivere a lungo con l’antiossidante più potente, grande nemico del cancro al colon