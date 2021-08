Alcuni alimenti tra i più utilizzati in cucina sono molto salutari in quanto abbassano il colesterolo cattivo. Tuttavia la scienza mette anche in evidenza un lato sottaciuto. Allora attenzione, perchè consumare solo questi alimenti abbassa il colesterolo ma aumenta il rischio di morte.

La riscoperta di uno studio

Uno studio interessante è stato riscoperto e completato, e mostra dei risultati veramente inattesi e sorprendenti. Era conosciuto come il Minnesota Coronary Experiment e voleva verificare, se abbassando il colesterolo si riducessero le malattie coronariche e i decessi.

Nell’esperimento un gruppo di persone si cibava con carne e alimenti contenenti grassi saturi, quelli che fanno aumentare il colesterolo. L’altro invece consumava cibi ricchi di acido linoleico, come l’olio di mais, che riducono il colesterolo.

I 2350 partecipanti seguirono la dieta per un anno. Il risultato fu che, le persone dai 65 anni in su che assumevano prodotti senza grassi saturi, avevano un tasso di mortalità molto più alto degli altri.

Diabete e colesterolo

Nella stessa prospettiva si pongono alcune statistiche legate al diabete e pubblicate nel 2014 nel Regno Unito. Il tasso di morte delle persone con colesterolo più basso, era il doppio di quelle con colesterolo più alto.

Stessi dati provengono dallo studio della Columbia University, secondo cui un basso livello di colesterolo nelle persone anziane, è una situazione anticipatrice di morte.

Questi studi mettono in discussione l’affermazione comunemente diffusa, che bisogna evitare i grassi saturi perché dannosi alla salute. Si preferiscono così altri alimenti che, si pensa, non ne contengono. Un esempio è la Dieta Mediterranea in cui si predilige pesce azzurro, pomodori, pane, olive, l’Olio Extra Vergine d’Oliva ecc.

Ora la maggior parte di questi alimenti contengono non solo grassi buoni come i polinsaturi, ma anche quelli saturi. Se si considera l’Olio EVO, circa il 14% è composto di grassi saturi. Lo sgombro, il re del pesce azzurro, che dovrebbe abbassare il colesterolo cattivo, contiene il 4% di grassi saturi.

Proprio per questo gli studiosi pensano che l’alimentazione sia piuttosto una questione d’equilibrio, che è già presente nella natura e a cui bisogna ispirarsi.

La natura ci dona già un insieme di alimenti che contengono una quantità bilanciata di sostanze utili all’organismo. Sta a noi scegliere secondo le particolari esigenze di ognuno.

Attenzione anche ai sintomi particolari, che rivelano un tasso di colesterolo troppo basso.