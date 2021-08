L’estate e quel momento dell’anno in cui ci dedichiamo al relax e al divertimento. Passiamo spesso il tempo fuori e all’aperto. In molti poi cercano di rinfrescarsi con una bella nuotata al lago o in piscina. Eppure, questi luoghi possono essere molto meno sicuri di quello che sembrano. Infatti, pochi sanno che se non agiamo così la piscina può causare gravi infezioni. Vediamo quindi quali sono i rischi e come difenderci.

Cosa succede in piscina d’estate

In estate si alzano notevolmente le temperature. In piscina e al lago poi, entriamo a contatto con l’acqua insieme ad altre centinaia di persone. Di conseguenza, questa combinazione sia la ricetta perfetta per far sviluppare i batteri. Infatti, questi proliferano molto più velocemente con alte temperature e tanta umidità. E a portare i batteri sono proprio tutte quelle persone che fanno il bagno insieme a noi. Proprio per questo, i gestori delle piscine devono rispettare severe norme igieniche, ma anche un comportamento attento da parte dei clienti fa la sua parte.

I rischi di un tuffo in piscina

Purtroppo, un momento di serenità come quello che passiamo in piscina può trasformarsi in un vero incubo. Infatti, i batteri possono causare infezioni lievi che spariscono da sole, ma anche infezioni molto gravi. Abbiamo già parlato in un altro articolo del grosso rischio di micosi in estate, un’infezione che compare soprattutto nelle unghie dei piedi proprio in queste occasioni. Una consociata della Merck elenca poi tante altre infezioni che possiamo contrarre in piscina. Ad esempio, la congiuntivite, l’otite, la cistite, la gastroenterite e addirittura la meningite. Come difendersi da tutti questi rischi?

Innanzitutto, cerchiamo di visitare solo stabilimenti affidabili. Poi, cerchiamo di proteggerci dall’inizio alla fine. Bagniamoci piedi nelle apposite piscinette prima di entrare e utilizziamo sempre le ciabatte quando camminiamo a bordo piscina. Usiamo occhialini, maschere e tappi per proteggere occhi e orecchie. Se abbiamo delle ferite, copriamole con dei cerotti impermeabili. Evitiamo assolutamente di ingoiare l’acqua. Laviamo sempre gli asciugamani dopo averli utilizzati e portiamo con noi un tappetino per gli spogliatoi.