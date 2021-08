Si può vivere a lungo con l’antiossidante più potente, grande nemico del cancro al colon

Per una vita serena e longeva è necessario adottare un’alimentazione equilibrata, praticare attività fisica e seguire uno stile di vita lontano dagli abusi. Sempre più persone, grazie all’informazione, integrano la propria dieta con alimenti variegati, ricorrendo anche a soluzioni naturali per contrastare alcuni disturbi. Si pensi, ad esempio al pepe rosa, basta un pizzico di questa spezia antiossidante sulla carne per limitare i danni.

Gli antiossidanti sono elementi preziosissimi per la nostra salute perché combattono i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento cellulare. Nel nostro organismo sono presenti antiossidanti endogeni, prodotti dall’organismo stesso per difendersi dai radicali liberi, mentre altri antiossidanti si assumono mediante gli alimenti.

Ecco perché è fondamentale assumere alimenti ricchi di antiossidanti, come frutta, verdura e pesce. È stato scoperto, mediante numerosi studi, che si può vivere a lungo con l’antiossidante più potente e grande nemico del cancro al colon. Si tratta dell’astaxantina che grazie ai suoi incredibili effetti si considera un grande alleato per la salute. Inoltre, ad un potere antiossidante, le viene riconosciuto anche un’alta capacità antiinfiammatoria.

L’astaxantina è un carotenoide che di trova nelle alghe di cui si nutrono alcuni pesci ai quali conferisce il colore arancione, come i crostacei e il salmone. Grazie alle sue capacità antiossidanti, fa bene al cuore in quanto riduce il colesterolo cattivo, aiuta a migliorare la regolazione della glicemia. Ma una delle cose ancora più importanti che è emersa nel campo della ricerca scientifica è la sua potenzialità nello sconfiggere le cellule tumorali.

In particolare numerosi studi hanno scoperto che l’astaxantina oltre ad essere un agente protettore per varie patologie, senza effetti collaterali, ha anche efficacia antitumorale. Secondo un importante studio l’astaxantina può essere un grande alleato contro il cancro al colon.

Infatti, essa è risultata capace di ridurre la proliferazione e la migrazione delle cellule cancerogene del cancro al colon, rilevando importanti effetti inibitori sulle cellule tumorali. Lo studio ha confermato che l’astaxantina sopprime la capacità metastatica delle cellule del cancro. Pertanto, può diventare un’arma efficace nella terapia dei pazienti con cancro al colon retto metastatico.

Si ricorda che la Redazione ha un ruolo prettamente divulgativo, quindi per ulteriori informazioni e pareri medici è necessario rivolgersi a specialisti del settore.

