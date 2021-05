Non ci stancheremo mai di ripeterlo. Per fare la pasta come Dio comanda servono in realtà solo tre ingredienti. L’acqua, il sale e naturalmente la pasta.

Come per ogni altra ricetta italiana, notiamo una costante. Nella nostra tradizione gastronomica ci sono sempre pochissimi ingredienti per ogni preparazione, ma devono assolutamente essere di alta qualità. Infatti, Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo sempre sostenuto questa cosa, e in questo articolo abbiamo segnalato al Lettore la migliore pasta in circolazione per l’amatriciana.

Oggi, ci vogliamo concentrare su un altro dei tre ingredienti fondamentali per la pasta: il sale. In molti si dimenticano addirittura di metterlo, e compiono un gravissimo errore. Dunque, ecco svelato il sale perfetto e straordinario per far bollire l’acqua della pasta.

L’acqua

Prima di rispondere a questa importantissima domanda, vorremmo ricordare un fatto elementare ma che è comunque fondamentale.

Alcuni chef ricordano che per fare la pasta al meglio dobbiamo assolutamente usare dell’acqua imbottigliata. Ora, non vogliamo essere così assoluti, ma sicuramente cerchiamo di capire se l’acqua del nostro rubinetto va bene.

Ecco svelato il sale perfetto e straordinario per far bollire l’acqua della pasta

Per quanto riguarda il sale, invece, ci sono alcune teorie per capire quale possa essere la scelta migliore. Innanzitutto, dobbiamo ricordarci di metterlo solo quando l’acqua inizia effettivamente a bollire

E, per quanto riguarda la scelta del sale, ricordiamoci che una volta che il sale si scioglie in acqua, diventa sempre omogeneo.

Infatti, se scegliessimo una particolare tipologia di sale come il nero di Cipro o il rosa dell’Himalaya, una volta che si viene a sciogliere diventa uguale a tutti gli altri.

C’è stata anche una prova per vedere se il fiore del sale, la parte migliore del sale raccolta a mano, potesse dare qualche beneficio in più. Ebbene, sembra proprio di no.

In definitiva, il sale perfetto per far bollire l’acqua della pasta è proprio quello che siamo abituati ad usare. Ciò che davvero conta sono tutti i passaggi di cui abbiamo parlato in questo articolo.