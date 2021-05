L’estate sta finalmente arrivando. Un obiettivo molto comune è quello di abbronzarsi al sole. Si sa la tintarella ci abbellisce sicuramente. Tutti cercano però di velocizzare questo processo. Infatti, esistono creme che oltre alla protezione hanno anche attivatori di melanina. O anche spesso contengono il beta-carotene. Questa sostanza aiuta sicuramente ad abbronzarsi più rapidamente e in modo più intenso. La sua caratteristica è che è contenuta in molti cibi. Infatti, molte persone in questo periodo tendono a prediligere proprio queste pietanze. Ma in pochissimi sanno che questi alimenti oltre ad accelerare l’abbronzatura fanno bene anche alla vista.

Il buio e la luce

Pensiamo a quando siamo in macchina. Stiamo passando in una galleria e all’uscita il sole di colpo ci acceca. O magari quando andiamo a dormire e spegniamo le luci di casa. Inizialmente non vediamo più niente al buio. Poi pian piano riusciamo ad abituarci e vedere qualcosa. Ecco in questo passaggio da luce a ombra o viceversa succede qualcosa ai nostri occhi. È ciò che permette di abituarci è la vitamina A. Questa si trova in varie cellule della retina. Quando c’è un cambiamento di luce la vitamina A attua un cambiamento nella sua struttura. In questo modo tramite dei successivi meccanismi manda dei precisi segnali al cervello. Tramite questi segnali riusciamo poi ad abituarci e vedere sia con troppa luce sia con troppo buio. Inoltre, un’insufficienza di vitamina A provoca difficoltà nella visione notturna e xeroftalmia ovvero secchezza degli occhi e cecità generata dall’opacizzazione della cornea.

Ma qual è la relazione con la tintarella estiva? Vediamo allora perché in pochissimi sanno che questi alimenti oltre ad accelerare l’abbronzatura fanno bene anche alla vista.

Tutto sta in un passaggio

Per capire la relazione tra alimenti che fanno abbronzare è che aiutano la vista basta sapere questa cosa. La vitamina A ha una stretta relazione con il beta-carotene. Infatti, deriva proprio da questo composto. Quindi se assumiamo beta-carotene parte di questo viene convertito in vitamina A. Così che oltre a velocizzare l’abbronzatura andiamo anche a migliorare la nostra vista. Si può dire che prendiamo due piccioni con una fava. Per farlo però bisogna assumere determinati alimenti ricchi in beta-carotene. Oltre ai più conosciuti citiamo anche la zucca, la bietola, il cavolo, la papaya e le mele rigorosamente con la buccia.