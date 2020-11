La cucina siciliana è considerata una delle migliori di tutta Italia. Se si ha nostalgia di questa bella isola, non è il caso di indugiare. Meglio mettersi ai fornelli e preparare una delle prelibatezze di questa Regione. Per questo oggi proponiamo croccante contorno stagionale siciliano da portare in tavola in soli 10 minuti.

Gli ingredienti

Ecco gli ingredienti occorrenti per circa quattro persone:

a) otto carciofi;

b) un limone intero;

c) 100 gr di pecorino grattugiato;

d) quattro cucchiai di mollica ricavata dal pane raffermo;

e) un mazzetto di prezzemolo;

f) due spicchi di aglio, preferibilmente quello di Voghiera;

g) sei filetti di acciughe sott’olio;

h) olio extra vergine di oliva quanto basta;

i) sale, quanto basta;

l) pepe, quanto basta.

Il procedimento

Ecco come preparare un croccante contorno stagionale siciliano da portare in tavola in soli 10 minuti.

Il procedimento è simile a quello di un’altra ricetta romana, i carciofi alla Giudia: se si vuole provare anche questa versione si può cercarla sul sito ufficiale di ProiezionidiBorsa tramite la searchbar.

Per procedere in maniera veloce è consigliabile prendere gli ortaggi già tagliati e puliti. Sciacquiamoli sotto l’acqua e immergiamoli in acqua e limone. Questo passaggio farà in modo che non si scuriscano troppo.

Nel frattempo, prepariamo il condimento: tritiamo l’aglio, la mollica, il prezzemolo e il pecorino grattugiato. Aggiungiamo, secondo gusto, sale e pepe e dell’olio per legare il tutto.

Prendiamo un pentolino, versiamo dell’olio e riponiamo le alici al suo interno per farle insaporire. Aggiungiamo il tutto al trito che abbiamo appena preparato.

Riempiamo i carciofi con questo composto. Prendiamo un tegame bello ampio e adagiamoci le verdure ripiene in modo che stiano in piedi. Versiamo un bicchiere di acqua salata al suo interno e quattro cucchiai di olio. Copriamo e lasciamo andare a fuoco medio per quaranta minuti.

In quest’articolo abbiamo spiegato, dunque, come preparare un croccante contorno stagionale siciliano da portare in tavola in soli 10 minuti . Consigliamo di non perdetevi altri utili suggerimenti riguardo alla preparazione di ottimi contorni di stagione. Ecco qui la ricetta dedicata all’ortaggio principe dell’autunno, il fungo.