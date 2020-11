Le sopracciglia sono da sempre una porzione del viso molto importante. La forma e il colore adeguati sono importanti per creare la giusta cornice all’occhio. C’è chi le cura tutti i giorni, levando i peli in eccesso, e chi invece le preferisce folte. Chi non è contento della propria forma e ricorre a soluzioni definitive come ad esempio il tatuaggio, e chi si limita a disegnarle con la matita.

Per quanto riguarda il colore, bisognerebbe rimanere sempre in linea con quello dei capelli. Sopracciglia e capelli di due colori diversi rischiano di non dare giustizia al viso.

Sopracciglia troppo fini e scure, invece, rischiano di invecchiare. Mentre quelle troppo folte potrebbero indurire i lineamenti. Ma ecco scoperto il trucco per ottenere una forma e colore perfetti per le sopracciglia.

Come fare per migliorarle

Per chi pensa di avere sopracciglia imperfette, potrebbe essere d’aiuto seguire qualche semplice consiglio. È possibile che i peli non crescano sempre in modo omogeneo e che lascino quindi dei buchi indesiderati. Il consiglio da seguire per risolvere l’inconveniente è quello di utilizzare una matita che sia il più possibile simile al colore dei capelli.

È importante agire con precisione nell’estrarre i peli in eccesso. Con la pinzetta, si deve andare a lavorare sulla zona inferiore e mai su quella superiore. I peli inferiori sono quelli che di solito appesantiscono lo sguardo.

È sconsigliato l’utilizzo della pinzetta prima di truccarsi per evitare arrossamenti sul viso. Fondamentale è anche strappare i peli, se necessario, seguendo sempre la giusta direzione.

Il trucco per avere la forma più adatta al nostro viso è quello della matita. È necessario seguire uno schema.

Posizionare tre matite verso i tre punti della sopracciglia da modificare, ponendo la base sulla linea del naso.

I punti che la matita dovrà indicare sono il punto iniziale, quello più alto e quello finale.

In questo modo sapremo con certezza i punti in cui andare a lavorare per rendere le nostre sopracciglia più precise e per ottenere un arco perfetto. È anche molto importante fare sempre molta attenzione a non stravolgere la forma, altrimenti ne risentirà il nostro sguardo. Ed ecco che abbiamo scoperto il trucco per ottenere una forma e colore perfetti per le sopracciglia.