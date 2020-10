L’autunno e la stagione delle piogge e di una verdura in particolare: La zucca! È possibile utilizzarla per creare una variante gustosa di uno dei piatti italiani più buoni? Certo che si!

Oggi voglio spiegarvi come preparare le lasagne alla zucca in modo facile e veloce. Pronti? Perfetto! Iniziamo con la ricetta perfetta per il piatto che amate di più in versione autunnale.

Gli ingredienti occorrenti per il piatto che amate di più in versione autunnale

a) Lasagne all’uovo, 500 gr;

b) polpa della zucca già pulita, 1,2 kg;

c) brodo vegetale, 100 gr;

d) olio extravergine d’oliva, 50 gr;

e) rosmarino, 3 rametti;

f) sale a piacere,

g) pepe nero a piacere;

h) parmigiano reggiano grattugiato, 40 gr;

i) aglio, 2 spicchi;

l) provola, 250 gr;

m) latte intero, 500 gr;

n) burro, 50 gr;

o) farina 00, 50 gr;

p) noce moscata, quanto basta.

Prepariamo le lasagne alla zucca

In un pentolino preparate il brodo vegetale.

Ora preparate la zucca stando attenti ad eliminare semi, filamenti interni e buccia.

Una volta finito, tagliatela prima in maniera spessa e poi a cubetti.

Preparate il rosmarino e tritatelo (solo gli aghi della pianta mi raccomando). Mettete in una padella dell’olio e fatelo riscaldare.

Preparate l’aglio e mettetelo a dorare in padella. Aggiungete il trito di rosmarino e, quando l’aglio sarà dorato, rimuovetelo dalla padella.

Abbassate la fiamma e aggiungete una mestolata di brodo. Alzate la fiamma e aggiungete la zucca.

Fatela cucinare per bene e aggiungete sale e pepe.

Aggiungete un altro paio di cucchiai di brodo vegetale e lasciate cucinare per sedici minuti circa. Se vedete che la zucca si sta asciugando aggiungete del brodo vegetale.

Controllate la zucca e appena sarà morbida spegnete la fiamma.

Prepariamo la besciamella

Iniziamo a preparare la besciamella prendendo una pentola piccola e accendendo la fiamma.

Versate il latte e fatelo scaldare senza farlo bollire.

Aggiungete della noce moscata per insaporire.

In un’altra piccola padella aggiungete del burro e fatelo squagliare.

Spegnete la fiamma e, utilizzando delle fruste, sbattete energicamente il composto.

Mentre continuate a lavorare il composto aggiungete della farina a pioggia. Continuate cosi per una decina di minuti e poi rimette il composto sul fuoco a fiamma bassa fino a quando non si sarà dorato.

Unite ora il latte. Mescolate fino ad aver amalgamato per bene i due ingredienti.

Completiamo il piatto

Prendete una pirofila da 40×30 cm. Spalmate uno strato di besciamella sul fondo e poggiateci sopra la pasta all’uovo fino a riempire la superficie della pirofila.

Passate un secondo strato di besciamella e aggiungete la zucca prima preparata, delle fettine di provola e il grana grattugiato.

Continuate in questo modo fino a quando non avrete terminato gli ingredienti.

In forno e… si mangia!

Preriscaldate il forno a 180° per trentacinque minuti.

Inserite la pirofila e fate cucinare fino a quando non noterete una sottile crosticina sulla parte superiore delle lasagne.

Spegnete il forno, tirate le fuori le lasagne e il vostro piatto è finalmente pronto per essere gustato!

Il consiglio

Il consiglio dell’autore è di osare e sperimentare con i piatti della tradizione. Cercate di fare altri piatti seguendo ricette simili alla ricetta perfetta per il piatto che amate di più in versione autunnale. Non ve ne pentirete e avrete sempre dei piatti nuovi con cui stupire amici e familiari.