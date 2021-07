D’estate come un po’ tutto l’anno è importante mangiare molta frutta. In particolare sfruttare i prodotti freschi di stagione che in estate sono particolarmente buoni e succosi.

Le fragole sono le preferite dell’estate e al di là della loro bontà hanno proprietà sconosciute. In pochi conoscono tutti i benefici di questo buonissimo frutto rosso estivo che abbassa il colesterolo.

Tutte le proprietà delle fragole e perché dovremmo consumarne in quantità

La fragola è uno dei frutti più ricchi di componenti fotochimici. I flavonoidi sono dei composti di fenoli che contribuiscono maggiormente all’effetto antiossidante e antinfiammatorio. Tra questi flavonoidi si ritrovano le antocianine e vari composti di acidi che hanno sempre una potente influenza sul sistema immunitario rafforzandolo.

Dal punto di vista nutritivo, la fragola contiene vitamina A, E, K (circa 60 mg/100 g di frutta fresca). Contiene anche la vitamina B9 (24 mg/100 g). Inoltre è una buona fonte di iodio, magnesio, ferro, fosforo e rame.

Tutti i benefici di questo buonissimo frutto rosso estivo che abbassa il colesterolo

Questa ricchezza di elementi benefici per il nostro organismo conferisce alla fragola delle proprietà interessanti. Potrebbe diminuire il rischio di arteriosclerosi, abbassare gli ormoni dello stress e diminuire il rischio di colesterolo. Inoltre aiuta la fluidità del sangue e quindi migliora la circolazione.

Gli antiossidanti che contiene hanno un effetto benefico sulle complicazioni oculari del diabete. Le antocianine hanno un’attività vaso-protettrice e inibiscono l’aggregazione delle piastrine causata dal collagene o l’ADP. L’ADP è l’adenosindifosfato, che contribuisce alla fotosintesi dei carboidrati. Per riassumere le fragole stimolano anche le pareti vascolari.

Secondo alcuni studi le fragole sono interessanti per la prevenzione di certi cancri (al seno, al cervello, al colon) grazie alle antocianine e all’acido ellagico. Infine, le fragole e i suoi componenti sarebbero utili per combattere certe malattie degenerative legate all’invecchiamento fisico e cerebrale.