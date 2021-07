Iniziare la giornata con il piede giusto è il primo passo da fare per poter arrivare fino alla fine senza sentirsi affaticati o stanchi anche senza aver mosso un dito. Uno di questi step parte proprio dalla colazione, il primo pasto importante della giornata e necessario per poter carburare.

La giusta colazione è un equilibrio tra i principali nutrienti come i carboidrati, le proteine, le fibre, le vitamine ecc. Soprattutto per chi ha problemi di diabete, sarà importante stabilire un giusto programma di alimentazione che aiuti a mantenere la glicemia regolare senza “picchi glicemici”.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco perché bisognerà programmare una deliziosa e leggera colazione a basso indice glicemico che risulta ideale per l’estate.

Imparare a mangiar sano partendo dal primo pasto della giornata

La colazione è uno dei pasti più importanti della giornata. Se si è sani e si vuol perdere qualche chilo o per chi ha patologie come ad esempio il diabete, si possono seguire delle linee guida per una alimentazione regolare.

I carboidrati e gli zuccheri sono considerati un vero e proprio veleno per i diabetici e sono un tallone di Achille per chi vuole perdere peso. Bisognerebbe prestare particolarmente attenzione quando si legge la tabella nutrizionale di un alimento per la quantità di carboidrati. Quest’ultimi, infatti, si trasformano in zuccheri perché contengono amido.

Quindi non solo bisogna evitare gli zuccheri ma anche grosse quantità di carboidrati. In questi casi bisognerà privilegiare i carboidrati complessi cioè a lento rilascio. Alcuni di questi sono il pane di Kamut, segale e di frumento, oppure fette biscottate integrali senza zucchero e altri alimenti.

La deliziosa e leggera colazione a basso indice glicemico ideale per l’estate

La frutta può essere consumata a patto che siano solo determinati frutti come ad esempio, le fragole, il pompelmo, la pesca, le ciliegie, le mele, i mirtilli. Questi sono perfetti per una ricca colazione o uno spuntino a metà mattina o pomeridiano.

Anche la marmellata può essere consumata e dovrà essere senza zuccheri e light. Perfetta per una colazione ricca ad esempio con due fette biscottate integrali, burro chiarificato e marmellata light senza zuccheri.

Lo yogurt greco è un ottima scelta per inserire le proteine nella dieta. Questo può essere mangiato con un paio di noci sbriciolate o con un pizzico di cannella, pezzi di frutta e così via. Oltre allo yogurt, si può pensare anche ad introdurre un cibo salato come ad esempio l‘albume d’uovo, prosciutto e tacchino.

Tè verde, tisane e caffè possono essere consumati regolarmente a colazione o durante la giornata anche con l’aggiunta di latte vegetale come quello di soia, mandorle e avena.