La cucina laziale è una delle più conosciute e amate di tutto lo Stivale. Però molti si dimenticano che non ci sono solo deliziosi primi piatti, come la carbonara e la amatriciana.

Esistono, infatti, anche delle verdure molto particolari che, oltre a essere molto leggere, risultano estremamente gustose. Per questo motivo oggi proponiamo un contorno romano, pronto in soli cinque minuti che soddisferà le voglie di tutti.

Gli ingredienti

Ecco, dunque, gli ingredienti occorrenti:

a) 800 grammi di puntarelle romane;

b) sale, quanto basta;

c) pepe nero, quanto basta;

d) uno spicchio di aglio di qualità, preferibilmente quello di Voghiera;

e) aceto di vino bianco, quanto basta;

f) quattro filetti sottolio di alici;

g) olio extravergine di oliva, quanto basta.

Il procedimento

Ecco come preparare un contorno romano, pronto in soli cinque minuti, che soddisferà le voglie di tutti.

Per una questione di comodità consigliamo di comprare le verdure già pulite e pronte all’uso. Sono presenti nei supermercati e fornite in comodissime vaschette.

Non dovendo sprecare il tempo di ammollo degli ortaggi, bisogna dunque occuparsi del condimento. A tale scopo, dunque, spremiamo l’aglio o tagliamolo molto finemente. Noi consigliamo quello di Voghera perché possiede una nota particolarmente saporita e profumata. Amalgamiamolo con i filetti di acciughe spezzettati, aggiungendo l’aceto di vino bianco.

Mescoliamo bene con una forchetta e aggiungiamo a filo l’olio. Rimestiamo ancora e aggiustiamo, se necessario, di sale. Aggiungiamo anche una bella spolverata di pepe nero.

Condiamo con questo composto le nostre puntarelle. E portiamo, dunque, il nostro squisito contorno in tavola!

In quest’articolo abbiamo spiegato come preparare un contorno romano, pronto in soli cinque minuti che soddisferà le voglie di tutti. Consigliamo di non perdetevi altri utili consigli riguardanti la gastronomia di tutte le Regioni d’Italia. Rimanendo in Lazio, ecco una pietanza che conquisterà tutti in famiglia, la pasta cacio e pepe.